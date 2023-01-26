26 января 2023

Магнитогорский учитель пожаловался, что недосчитался премии

© Служба новостей «URA.RU»
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Премия учителя составила менее 5 000 рублей, что оказалось меньше, чем у педагогов других школ

В Магнитогорске Челябинской области учитель одной из школ пожаловался на то, что ему выдали премию меньше, чем коллегам в других школах. Об этом педагог рассказал в соцсети.

«По какому принципу распределяются суммы школам на выплаты к новому году? Почему все учителя школ получили хорошие премии в декабре, и только учителя школы № 21 получили премии до 5 000 рублей. Мы хуже всех работаем? Мы не нуждаемся?» - рассказывает автор поста в паблике «Чёрное и Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте».

URA.RU связалось с пресс-службой мэрии Магнитогорска, там сказали, что размер премий школа № 21 установила сама. Руководство учреждения отказалось давать комментарии до понедельника, 30 января.

«Фонд оплаты труда педагогов формируется в пределах утвержденных выделенных бюджетных средств и направляется на выплату оклада, компенсаций и стимулов. Его размер рассчитывается в соответствии с базовыми нормативами. Распределением выплат стимулирующего характера работникам МОУ «СОШ № 21» занимается специальная комиссия, созданная в школе», — сообщили в пресс-службе.

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В Магнитогорске Челябинской области учитель одной из школ пожаловался на то, что ему выдали премию меньше, чем коллегам в других школах. Об этом педагог рассказал в соцсети. «По какому принципу распределяются суммы школам на выплаты к новому году? Почему все учителя школ получили хорошие премии в декабре, и только учителя школы № 21 получили премии до 5 000 рублей. Мы хуже всех работаем? Мы не нуждаемся?» - рассказывает автор поста в паблике «Чёрное и Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте». URA.RU связалось с пресс-службой мэрии Магнитогорска, там сказали, что размер премий школа № 21 установила сама. Руководство учреждения отказалось давать комментарии до понедельника, 30 января. «Фонд оплаты труда педагогов формируется в пределах утвержденных выделенных бюджетных средств и направляется на выплату оклада, компенсаций и стимулов. Его размер рассчитывается в соответствии с базовыми нормативами. Распределением выплат стимулирующего характера работникам МОУ «СОШ № 21» занимается специальная комиссия, созданная в школе», — сообщили в пресс-службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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