Магнитогорский учитель пожаловался, что недосчитался премии

27 января 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

Премия учителя составила менее 5 000 рублей, что оказалось меньше, чем у педагогов других школ Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области учитель одной из школ пожаловался на то, что ему выдали премию меньше, чем коллегам в других школах. Об этом педагог рассказал в соцсети. «По какому принципу распределяются суммы школам на выплаты к новому году? Почему все учителя школ получили хорошие премии в декабре, и только учителя школы № 21 получили премии до 5 000 рублей. Мы хуже всех работаем? Мы не нуждаемся?» - рассказывает автор поста в паблике «Чёрное и Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте». URA.RU связалось с пресс-службой мэрии Магнитогорска, там сказали, что размер премий школа № 21 установила сама. Руководство учреждения отказалось давать комментарии до понедельника, 30 января. «Фонд оплаты труда педагогов формируется в пределах утвержденных выделенных бюджетных средств и направляется на выплату оклада, компенсаций и стимулов. Его размер рассчитывается в соответствии с базовыми нормативами. Распределением выплат стимулирующего характера работникам МОУ «СОШ № 21» занимается специальная комиссия, созданная в школе», — сообщили в пресс-службе.

В Магнитогорске Челябинской области учитель одной из школ пожаловался на то, что ему выдали премию меньше, чем коллегам в других школах. Об этом педагог рассказал в соцсети. «По какому принципу распределяются суммы школам на выплаты к новому году? Почему все учителя школ получили хорошие премии в декабре, и только учителя школы № 21 получили премии до 5 000 рублей. Мы хуже всех работаем? Мы не нуждаемся?» - рассказывает автор поста в паблике «Чёрное и Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте». URA.RU связалось с пресс-службой мэрии Магнитогорска, там сказали, что размер премий школа № 21 установила сама. Руководство учреждения отказалось давать комментарии до понедельника, 30 января. «Фонд оплаты труда педагогов формируется в пределах утвержденных выделенных бюджетных средств и направляется на выплату оклада, компенсаций и стимулов. Его размер рассчитывается в соответствии с базовыми нормативами. Распределением выплат стимулирующего характера работникам МОУ «СОШ № 21» занимается специальная комиссия, созданная в школе», — сообщили в пресс-службе.