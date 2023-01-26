Жителей Челябинска напугал взрыв за городом. Фото, видео

Инцидент произошел рядом с гранитным карьером Владимир Жабриков © URA.RU

На въезде в Челябинск со стороны Екатеринбурга очевидцы заметили желто-оранжевое облако. Фото отправили читатели telegram-канала «Челябинск, который смог».

«При выезде на указанное место ничего не обнаружено. Облако рассеялось», — сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС региона.

Поблизости с местом происшествия расположен гранитный карьер. Администрация карьера сообщила telegram-каналу «Челябинск, который смог», что сегодня проводились взрывные работы.