26 января 2023

Жителей Челябинска напугал взрыв за городом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Объекты комбината
Инцидент произошел рядом с гранитным карьером

На въезде в Челябинск со стороны Екатеринбурга очевидцы заметили желто-оранжевое облако. Фото отправили читатели telegram-канала «Челябинск, который смог».

«При выезде на указанное место ничего не обнаружено. Облако рассеялось», — сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС региона.

Поблизости с местом происшествия расположен гранитный карьер. Администрация карьера сообщила telegram-каналу «Челябинск, который смог», что сегодня проводились взрывные работы.

На въезде в Челябинск со стороны Екатеринбурга очевидцы заметили желто-оранжевое облако
На выезде из Челябинска очевидцы заметили желто-оранжевое облако
фото: telegram-канал "Челябинск, который смог"

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На въезде в Челябинск со стороны Екатеринбурга очевидцы заметили желто-оранжевое облако. Фото отправили читатели telegram-канала «Челябинск, который смог». «При выезде на указанное место ничего не обнаружено. Облако рассеялось», — сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС региона. Поблизости с местом происшествия расположен гранитный карьер. Администрация карьера сообщила telegram-каналу «Челябинск, который смог», что сегодня проводились взрывные работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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