Жителей Челябинска напугал взрыв за городом. Фото, видео

Инцидент произошел рядом с гранитным карьером
На въезде в Челябинск со стороны Екатеринбурга очевидцы заметили желто-оранжевое облако. Фото отправили читатели telegram-канала «Челябинск, который смог».
«При выезде на указанное место ничего не обнаружено. Облако рассеялось», — сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС региона.
Поблизости с местом происшествия расположен гранитный карьер. Администрация карьера сообщила telegram-каналу «Челябинск, который смог», что сегодня проводились взрывные работы.
На выезде из Челябинска очевидцы заметили желто-оранжевое облако
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