На Украине понадеялись получить истребители к осени

Украина может получить истребители только через восемь месяцев, так как время их поставок длиннее, чем другого вооружения. Об этом сказал аналитик Defense Express Сергей Згурец.
«Мы находимся на очередном важном этапе изменения ситуации к лучшему. Однако временные рамки поставок самолетов намного длиннее. По моему мнению, мы сможем получить боевые самолеты не ранее чем через восемь месяцев», — заявил Згурец в эфире украинского телеканала Эспрессо TV.
По его словам, самолеты могут быть даже важнее для украинской армии, чем ракеты ATACMS. Истребители совместно с ракетами и дальнобойными средствами способны выполнять больше функций, отметил Згурец.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что процесс поставок боевых самолетов перешел в активную фазу. США уже определились с типом самолетов, которые получит Украина, цитирует Nation News спикера украинских ВВС Юрия Игната. Также Нидерланды анонсировали, что рассмотрят возможность поставок истребителей F-16 ВСУ, передает «Национальная служба новостей».
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