У жителей деревянных бараков на Уралмаше начали изымать квартиры

На Уралмаше снесут три деревянных дома на улице Авангардной Размик Закарян © URA.RU

Администрация Екатеринбурга опубликовала постановление об изъятии для городских нужд участка с тремя домами на Уралмаше по улице Авангардной. Документ опубликован на официальном городском портале.

«Постановляю изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 4448 кв. метров и жилые помещения в многоквартирных домах по адресам: ул. Авангардная, 4, ул. Авангардная, 6, ул. Авангардная, 8», — говорится в постановлении. В ближайшие десять дней чиновники направят копию постановления жителям домов, и если они согласны передать квартиры — с ними заключат соответствующие соглашения. Взамен по договорам социального найма дадут квартиры, полученные администрацией от застройщика «Атомстройкомплекс».

С теми, кто откажется добровольно покидать квартиры, будут судиться. После того как все квартиры освободят, дома снесут. Всего расселению подлежат 11 квартир площадью от 21 до 65 квадратных метров каждая.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году по программе комплексного развития территории в Чкаловском и Железнодорожном районах Екатеринбурге снесут 12 домов. Первая территория — на ул. Летчиков. Первая территория — на ул. Летчиков. Вторая площадка — квартал в границах улиц Кварцевой, Самолетной, Шишимской и Благодатской.