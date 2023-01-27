Из Екатеринбурга на фронт отправят 20 тонн спецтехники и вещей

ИЗ Екатеринбурга бойцам отправят новую партию гуманитарной помощи Сергей Русанов © URA.RU

Из Екатеринбурга в зону специальной военной операции отправят 20 тонн вещей: специальную технику, обувь, одежду. Об этом у себя в telegram-канале рассказал мэр города Алексей Орлов.

"На следующей неделе волонтерский центр «Мы рядом» отправит очередную партию гуманитарного груза бойцам-уральцам на Донбасс. Туда вошла специальная техника, обувь, теплая одежда и многое другое — всего более 20 тонн. Спасибо всем, кто принимал участие в сборе помощи», — написал Орлов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Березовском (Свердловская область) волонтеры и жители собрали 300 коробок гуманитарной помощи и подготовили к отправке на фронт. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее главными целями является защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.