В свердловском городе собрали 300 коробок гуманитарной помощи бойцам на фронт

В Березовском жители собрали 300 коробок гумпомощи солдатам (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Березовском (Свердловская область) волонтеры и жители собрали 300 коробок гуманитарной помощи и подготовили к отправке на фронт. Об этом сообщил мэр Евгений Писцов в telegram-канале.

«Сегодня вся собранная гуманитарная помощь была подготовлена для отправки и загружена в транспорт. <…> В общей сложности собрано и погружено около 300 коробок», — написал Писцов.

По словам Писцова, солдатам на фронт отправят крупы, макароны, чай, кофе, сладости, варенье, влажные салфетки, жидкое мыло, носки, футболки и сигареты. «Наши бойцы также просили прислать им стиральные машины, поэтому на фронт поедут две машины „Малютка“ и стиральный порошок», — заявил Писцов.

Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург стал одним из городов-лидеров по сбору помощи военнослужащим и для жителей ЛДНР, Херсонской, Запорожской областей. Также представители екатеринбургского клуба производственников «Прорыв» отправили гумпомощь в Макеевку для ассоциации инвалидов.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее главными целями является защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.