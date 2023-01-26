Жители поселка ЯНАО пожаловались Артюхову, что их лишили санузла в аэропорту

Жители поселка жалуются на отсутствие санузла в аэропорту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители поселка Панаевск Ямальского района ЯНАО пожаловались губернатору округа Дмитрию Артюхову, что их лишили санузла в аэропорту. Как написала местная жительница в соцсетях губернатора, власти обещали исправить ситуацию еще несколько месяцев назад.

«У нас в Панаевске в аэропорту до сих пор нет санузла. Обещали через месяц что-то решить, уже 2 месяца прошло. А глава Ямальского района заблокировал меня в своем чате, чтобы не задавались неудобные вопросы», — написала Любовь в telegram-канале.

Мэрия Ямальского района сообщила, что вопрос установки санузла в здании аэровокзала Панаевска уже находится на рассмотрении. «Все социальные сети администрации и главы Ямальского района открыты для граждан. Вы всегда можете оставить свой комментарий», — добавили в пресс-службе.

Ранее жители Ноябрьска жаловались на условия в аэропорту. Тогда горожане возмущались, что в здании холодно, а также приходится долго ждать багаж.

