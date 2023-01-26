26 января 2023

Жители поселка ЯНАО пожаловались Артюхову, что их лишили санузла в аэропорту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт. Курган, аэропорт, пассажир, дорожная сумка
Жители поселка жалуются на отсутствие санузла в аэропорту Фото:

Жители поселка Панаевск Ямальского района ЯНАО пожаловались губернатору округа Дмитрию Артюхову, что их лишили санузла в аэропорту. Как написала местная жительница в соцсетях губернатора, власти обещали исправить ситуацию еще несколько месяцев назад.

«У нас в Панаевске в аэропорту до сих пор нет санузла. Обещали через месяц что-то решить, уже 2 месяца прошло. А глава Ямальского района заблокировал меня в своем чате, чтобы не задавались неудобные вопросы», — написала Любовь в telegram-канале.

Мэрия Ямальского района сообщила, что вопрос установки санузла в здании аэровокзала Панаевска уже находится на рассмотрении. «Все социальные сети администрации и главы Ямальского района открыты для граждан. Вы всегда можете оставить свой комментарий», — добавили в пресс-службе.

Ранее жители Ноябрьска жаловались на условия в аэропорту. Тогда горожане возмущались, что в здании холодно, а также приходится долго ждать багаж.

Тысячи ямальцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

Жители поселка Панаевск Ямальского района ЯНАО пожаловались губернатору округа Дмитрию Артюхову, что их лишили санузла в аэропорту. Как написала местная жительница в соцсетях губернатора, власти обещали исправить ситуацию еще несколько месяцев назад. «У нас в Панаевске в аэропорту до сих пор нет санузла. Обещали через месяц что-то решить, уже 2 месяца прошло. А глава Ямальского района заблокировал меня в своем чате, чтобы не задавались неудобные вопросы», — написала Любовь в telegram-канале. Мэрия Ямальского района сообщила, что вопрос установки санузла в здании аэровокзала Панаевска уже находится на рассмотрении. «Все социальные сети администрации и главы Ямальского района открыты для граждан. Вы всегда можете оставить свой комментарий», — добавили в пресс-службе. Ранее жители Ноябрьска жаловались на условия в аэропорту. Тогда горожане возмущались, что в здании холодно, а также приходится долго ждать багаж.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...