Жители Ноябрьска недовольны условиями для пассажиров в аэропорту

25 декабря 2022 в 06:55 Размер текста - 17 +

Авиапассажиры в Ноябрьске жалуются из-за долго ожидания багажа в холодном помещении (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Ноябрьска (ЯНАО) пожаловались на долгое ожидание багажа и холодное помещение для его выдачи. Пост опубликован в группе «Типичный Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». «Почему багаж выдается в холодном помещении? Багаж не выдают по 40 минут. Люди мерзнут. Почему так долго? <…> Аэропорт маленький, внизу сесть негде» — написала Виктория Пелевина. Автор добавила, что авиапассажиры также замерзают при выходе из самолета, для комфорта необходим трап. Она предположила, что выходом из ситуации может стать строительство нового аэропорта и обращение к губернатору округа. В комментариях часть пользователей поддержала автора. «Реально, очень холодно багаж получать», — подтвердила Юлия Ощепкова. «Да уж, аэропорт у вас реально сарай», — написала Оксана Клименко. Анна Ляхова добавила, что в целом согласна с автором. «Хоть что-то можно же изменить, сделать, <…> это же все-таки северный край, а не юга», — прокомментировала Елена Ерохина. Другая часть пользователей отметила, что строительство нового аэропорта в ближайшее время невозможно. «Построить аэропорт — это колоссальные затраты. Кто их на себя возьмет? Уверен, что даже округу это не по силам», — написал Игорь Загиев. В аэропорт Ноябрьска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что местные жители попросили во время встречи с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым ввести новые рейсы в аэропорту Ноябрьска. Пассажиры хотят летать в Казань, Барнаул, Камчатку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Ноябрьска (ЯНАО) пожаловались на долгое ожидание багажа и холодное помещение для его выдачи. Пост опубликован в группе «Типичный Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». «Почему багаж выдается в холодном помещении? Багаж не выдают по 40 минут. Люди мерзнут. Почему так долго? <…> Аэропорт маленький, внизу сесть негде» — написала Виктория Пелевина. Автор добавила, что авиапассажиры также замерзают при выходе из самолета, для комфорта необходим трап. Она предположила, что выходом из ситуации может стать строительство нового аэропорта и обращение к губернатору округа. В комментариях часть пользователей поддержала автора. «Реально, очень холодно багаж получать», — подтвердила Юлия Ощепкова. «Да уж, аэропорт у вас реально сарай», — написала Оксана Клименко. Анна Ляхова добавила, что в целом согласна с автором. «Хоть что-то можно же изменить, сделать, <…> это же все-таки северный край, а не юга», — прокомментировала Елена Ерохина. Другая часть пользователей отметила, что строительство нового аэропорта в ближайшее время невозможно. «Построить аэропорт — это колоссальные затраты. Кто их на себя возьмет? Уверен, что даже округу это не по силам», — написал Игорь Загиев. В аэропорт Ноябрьска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что местные жители попросили во время встречи с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым ввести новые рейсы в аэропорту Ноябрьска. Пассажиры хотят летать в Казань, Барнаул, Камчатку.