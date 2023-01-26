На пост мэра Березников претендует бывший спортсмен

В Березниках на пост мэра претендует краевой чиновник Алексей Казаченко

27 января 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Конкурс пройдет 8 февраля Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Березниках (Пермский край) завершился прием заявок на участие в конкурсе по выборам мэра города. Свои заявки подтвердили пять кандидатов. Среди них руководитель ГКУ «Центр организации закупок» Алексей Казаченко, о выдвижении которого инсайдеры URA.RU сообщали еще в декабре 2022 года. Помимо Казаченко среди кандидатов — бывший вице-мэр Алексей Якин, старший менеджер баскетбольного клуба «Калий-баскет» Алексей Пегушин, Олег Наумов (спецкорр АНО «Боевой путь»), экс-замдиректора Управления по строительству и реконструкции объектов Максим Зубарев. «Конкурс назначен на 8 февраля 2023 года», — сообщает «ВКурсе.ру».



Ранее URA.RU сообщало, что занимавший меньше двух лет пост главы города Константин Светлаков уволился в августе 2022 года по семейным обстоятельствам. Исполняющим обязанности мэра назначен его заместитель по социальным вопросам Михаил Шинкарев.

В Березниках (Пермский край) завершился прием заявок на участие в конкурсе по выборам мэра города. Свои заявки подтвердили пять кандидатов. Среди них руководитель ГКУ «Центр организации закупок» Алексей Казаченко, о выдвижении которого инсайдеры URA.RU сообщали еще в декабре 2022 года. Помимо Казаченко среди кандидатов — бывший вице-мэр Алексей Якин, старший менеджер баскетбольного клуба «Калий-баскет» Алексей Пегушин, Олег Наумов (спецкорр АНО «Боевой путь»), экс-замдиректора Управления по строительству и реконструкции объектов Максим Зубарев. «Конкурс назначен на 8 февраля 2023 года», — сообщает «ВКурсе.ру». Ранее URA.RU сообщало, что занимавший меньше двух лет пост главы города Константин Светлаков уволился в августе 2022 года по семейным обстоятельствам. Исполняющим обязанности мэра назначен его заместитель по социальным вопросам Михаил Шинкарев.