В Березниках объявили конкурс по выборам нового мэра

Конкурс по отбору главы Березников в Пермском крае состоится 8 февраля 2023 года. Об этом сообщается в telegram-канале совета представительных органов региона.
«Кандидатов на пост главы Березников определят 8 февраля 2023 года. Дату проведения конкурса по отбору кандидатур определили депутаты Березниковской городской Думы на сегодняшнем заседании», — говорится в сообщении.
Подать документы на участие в конкурсе можно с с27 декабря 2022 года по 27 января 2023 года. Занимавший меньше двух лет пост главы Березников Константин Светлаков уволился в августе этого года. Официально — по семейным обстоятельствам. Звучала версия, что его уход связан с уголовным преследованием. Нового мэра искали среди краевых чиновников и в руководстве «Уралкалия».
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