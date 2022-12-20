В Березниках объявили конкурс по выборам нового мэра

21 декабря 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Подать заявки на участие можно с 27 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Конкурс по отбору главы Березников в Пермском крае состоится 8 февраля 2023 года. Об этом сообщается в telegram-канале совета представительных органов региона. «Кандидатов на пост главы Березников определят 8 февраля 2023 года. Дату проведения конкурса по отбору кандидатур определили депутаты Березниковской городской Думы на сегодняшнем заседании», — говорится в сообщении. Подать документы на участие в конкурсе можно с с27 декабря 2022 года по 27 января 2023 года. Занимавший меньше двух лет пост главы Березников Константин Светлаков уволился в августе этого года. Официально — по семейным обстоятельствам. Звучала версия, что его уход связан с уголовным преследованием. Нового мэра искали среди краевых чиновников и в руководстве «Уралкалия».

Конкурс по отбору главы Березников в Пермском крае состоится 8 февраля 2023 года. Об этом сообщается в telegram-канале совета представительных органов региона. «Кандидатов на пост главы Березников определят 8 февраля 2023 года. Дату проведения конкурса по отбору кандидатур определили депутаты Березниковской городской Думы на сегодняшнем заседании», — говорится в сообщении. Подать документы на участие в конкурсе можно с с27 декабря 2022 года по 27 января 2023 года. Занимавший меньше двух лет пост главы Березников Константин Светлаков уволился в августе этого года. Официально — по семейным обстоятельствам. Звучала версия, что его уход связан с уголовным преследованием. Нового мэра искали среди краевых чиновников и в руководстве «Уралкалия».