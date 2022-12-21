На пост мэра Березников претендует краевой чиновник

Конкурс пройдет 8 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главой Березников в Пермском крае может стать руководитель ГКУ «Центр организации закупок» Алексей Казаченко. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политэлитах. Именно его кандидатуру согласовали в краевой администрации.

«Центр находится при министерстве закупок, то есть Казаченко — это человек, который не относится ни к одной сфере влияния в Березниках. Он будет проводить ту политику, которую ему скажут проводить край и губернатор», — говорит собеседник агентства.

По словам другого источника в политтусовке, в Березниках элитные группировки переругались между собой. За ними стоят местные крупные промышленные предприятия. Задача Казаченко — встать над ними и разрешить конфликты.

В «Центре организации закупок» URA.RU сообщили, что Алексея Казаченко нет на месте, он участвует в совещании. После возвращения он перезвонит, если сочтет нужным, отметили в ведомстве. В пресс-службе администрации губернатора отметили, что подбор кандидатур продолжается. Алексей Казаченко ранее работал замминистра здравоохранения, где курировал вопросы финансов и экономики. До этого он трудился в страховой отрасли.

Конкурс по выборам мэра Березников пройдет 8 февраля. Его назначила местная дума 21 декабря. Подать документы можно до 27 января.

О том, что выбирать мэра будет именно край, URA.RU сообщало в августе. Ставленник «Уралкалия» Константин Светлаков, который неожиданно оставил должность, спровоцировал конфликтную ситуацию в городе и поругался даже с калийщиками. Также существовала вероятность его уголовного преследования. Поэтому в этот раз подбор кандидатур будет за краем. В числе претендентов называли фамилии спикера местной думы, технического директора ПАО «Уралкалий» Эдуарда Смирнова и гендиректора ООО «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление» Михаила Кузвесова. Пост предлагали также депутату заксобрания Андрею Силаеву.