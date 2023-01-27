Иммунолог назвал срок иммунитета после гриппа

Иммунолог Крючков: иммунитет против гриппа эффективен не более года

28 января 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

У гриппа есть перекрестный иммунитет, но он не очень эффективен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 Переболевший гриппом человек будет обладать иммунитетом от полугода до полутора лет. При этом эффективным он будет только против того штамма, с которым контактировал пациент. Об этом в беседе с URA.RU заявил генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Иммунитет может длиться у людей по-разному. От полугода до полутора лет. Это именно к той инфекции, штамму или группе штаммов, которым человек переболел. Перекрестный иммунитет после гриппа есть, но не настолько мощный. Например, если человек в этом сезоне переболел H1N1, то он вполне может заразиться гораздо раньше H3N2», — сказал Николай Крючков. Иммунолог напомнил, что грипп имеет разные штаммы при переходе из одного эпидемического сезона к другому. «У нас в один сезон гуляют одни штаммы, второй сезон — другие. На второй сезон уже такого иммунитета не хватает. Даже несмотря на то, что у некоторых людей иммунитет к тому, чем он переболел, сохраняется до полутора лет, это не означает, что они могут заболеть гриппом в следующий сезон. Реальный эффективный действует иммунитет меньше года», — заключил кандидат медицинских наук. Ранее врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова предупредила, что, если болеть гриппом «на ногах», организм может не справиться, и человек умрет. По ее словам, стресс, умственное напряжение, физическая нагрузка и холод могут привести к тому, что организму просто не хватит сил бороться с вирусной инфекцией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Переболевший гриппом человек будет обладать иммунитетом от полугода до полутора лет. При этом эффективным он будет только против того штамма, с которым контактировал пациент. Об этом в беседе с URA.RU заявил генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Иммунитет может длиться у людей по-разному. От полугода до полутора лет. Это именно к той инфекции, штамму или группе штаммов, которым человек переболел. Перекрестный иммунитет после гриппа есть, но не настолько мощный. Например, если человек в этом сезоне переболел H1N1, то он вполне может заразиться гораздо раньше H3N2», — сказал Николай Крючков. Иммунолог напомнил, что грипп имеет разные штаммы при переходе из одного эпидемического сезона к другому. «У нас в один сезон гуляют одни штаммы, второй сезон — другие. На второй сезон уже такого иммунитета не хватает. Даже несмотря на то, что у некоторых людей иммунитет к тому, чем он переболел, сохраняется до полутора лет, это не означает, что они могут заболеть гриппом в следующий сезон. Реальный эффективный действует иммунитет меньше года», — заключил кандидат медицинских наук. Ранее врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова предупредила, что, если болеть гриппом «на ногах», организм может не справиться, и человек умрет. По ее словам, стресс, умственное напряжение, физическая нагрузка и холод могут привести к тому, что организму просто не хватит сил бороться с вирусной инфекцией.