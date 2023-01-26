Правительство ХМАО планирует наращивать добычу нефти и газа

27 января 2023 в 20:29 Размер текста - 17 +

Для поддержки инвесторов в округе введен особый налоговый режим Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Правительство ХМАО планирует увеличить количество участков для добычи нефти и газа ради привлечения новых инвесторов. Информацию об этом опубликовали в официальном telegram-канале правительства округа. Глава региона Наталья Комарова сообщила, что в планах окружного правительства увеличить количество участков с недрами. Они будут передаваться для разработки нефтяным компаниям, что привлечет в округ дополнительные инвестиции. «Существует система, в соответствии с которой регион подготавливает предложения в Минприроды России об участках недр, которые целесообразно передать в разработку. Например, в прошлом году были подготовлены 27 участков с ресурсами, более 170 тонн нефти. На этот год мы готовим почти 70 таких участков недр», — сказала глава региона. Также с целью поддержки инвестиций в отрасль в Югре введен специальный налоговый режим. Применяется пониженная ставка налога на прибыль. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Наталья Комарова сообщила о перспективах добычи «трудной» нефти в ХМАО. По словам главы округа, в данную сферу необходимо привлекать больше инвестиций.

Правительство ХМАО планирует увеличить количество участков для добычи нефти и газа ради привлечения новых инвесторов. Информацию об этом опубликовали в официальном telegram-канале правительства округа. Глава региона Наталья Комарова сообщила, что в планах окружного правительства увеличить количество участков с недрами. Они будут передаваться для разработки нефтяным компаниям, что привлечет в округ дополнительные инвестиции. «Существует система, в соответствии с которой регион подготавливает предложения в Минприроды России об участках недр, которые целесообразно передать в разработку. Например, в прошлом году были подготовлены 27 участков с ресурсами, более 170 тонн нефти. На этот год мы готовим почти 70 таких участков недр», — сказала глава региона. Также с целью поддержки инвестиций в отрасль в Югре введен специальный налоговый режим. Применяется пониженная ставка налога на прибыль. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Наталья Комарова сообщила о перспективах добычи «трудной» нефти в ХМАО. По словам главы округа, в данную сферу необходимо привлекать больше инвестиций.