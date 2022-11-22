Губернатор Комарова сообщила о перспективах добычи «трудной» нефти в ХМАО

Губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила о необходимости инвестиций в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти, так как от этого зависит экономическая безопасность нашей страны. Об этом глава округа заявила во время ежегодной пресс-конференции.
«Мое глубокое убеждение, что мы даже затянули с решениями по добыче нефти и газа в тех количествах, которыми располагают наши недра. И в этой связи все то, что связано с достоверностью оценки ресурса и перевода их соответствующий уровень, для добычи нефти и газа крайне необходимы. Учитывая то, что в данном случае ЯНАО и ХМАО обеспечивают экономическую безопасность и устойчивость нашего государства и запросами в мире на это сырье. Поэтому тризами нужно заниматься», — сообщила Комарова.
За нынешний год добыча нефти должна составить 222 миллиона тонн. Около 50 миллионов будут добыты на участках с трудноизвлекаемыми запасами нефти, на разработку которых были потрачены большие средства. Потенциал «трудной нефти» в округе оценивается специалистами в 1,9 миллиардов тонн. «Я не знаю никого, кто бы отказался от нашей нефти или другой нефти. А еще меньше и даже предположить не могу, кто отказался от доходов, связанным с этим видом экономической деятельности», — добавила губернатор.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО дала прогноз о повышении спроса на нефть. Наталья Комарова заявила о предстоящем повышении спроса на нефть в мире. В связи с этим она призвала активнее заниматься темой добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов в регионе.
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