Власти Украины испугались планов России на годовщину СВО

28 января 2023 в 09:23 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы РФ готовят наступление к 24 февраля 20233 года, считает Алексей Данилов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине К годовщине спецоперации РФ, которая проводится с 24 февраля, Украина ожидает активизацию российской армии. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Сейчас они [ВС РФ] готовятся к максимальной активизации. <…> Здесь нет никакой тайны, что они до 24 февраля готовятся к новой волне», — заявил Алексей Данилов. Его слова передает Pravda.ru. Данилов также высказался, что нужно быть максимально готовым к наступлению и сохранять бдительность. Ранее авторы Bloomberg уточняли, что Вооруженные силы РФ, благодаря интенсивным атакам в таких местах, как Бахмут, вымотали украинских бойцов. Сам Данилов ранее уточнял, что Киев готовился к конфликту с Россией до начала спецоперации РФ. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

К годовщине спецоперации РФ, которая проводится с 24 февраля, Украина ожидает активизацию российской армии. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Сейчас они [ВС РФ] готовятся к максимальной активизации. <…> Здесь нет никакой тайны, что они до 24 февраля готовятся к новой волне», — заявил Алексей Данилов. Его слова передает Pravda.ru. Данилов также высказался, что нужно быть максимально готовым к наступлению и сохранять бдительность. Ранее авторы Bloomberg уточняли, что Вооруженные силы РФ, благодаря интенсивным атакам в таких местах, как Бахмут, вымотали украинских бойцов. Сам Данилов ранее уточнял, что Киев готовился к конфликту с Россией до начала спецоперации РФ. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.