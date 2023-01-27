Власти Украины испугались планов России на годовщину СВО

К годовщине спецоперации РФ, которая проводится с 24 февраля, Украина ожидает активизацию российской армии. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Сейчас они [ВС РФ] готовятся к максимальной активизации. <…> Здесь нет никакой тайны, что они до 24 февраля готовятся к новой волне», — заявил Алексей Данилов. Его слова передает Pravda.ru. Данилов также высказался, что нужно быть максимально готовым к наступлению и сохранять бдительность.
Ранее авторы Bloomberg уточняли, что Вооруженные силы РФ, благодаря интенсивным атакам в таких местах, как Бахмут, вымотали украинских бойцов. Сам Данилов ранее уточнял, что Киев готовился к конфликту с Россией до начала спецоперации РФ.
Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
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К годовщине спецоперации РФ, которая проводится с 24 февраля, Украина ожидает активизацию российской армии. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Сейчас они [ВС РФ] готовятся к максимальной активизации. <…> Здесь нет никакой тайны, что они до 24 февраля готовятся к новой волне», — заявил Алексей Данилов. Его слова передает Pravda.ru. Данилов также высказался, что нужно быть максимально готовым к наступлению и сохранять бдительность. Ранее авторы Bloomberg уточняли, что Вооруженные силы РФ, благодаря интенсивным атакам в таких местах, как Бахмут, вымотали украинских бойцов. Сам Данилов ранее уточнял, что Киев готовился к конфликту с Россией до начала спецоперации РФ. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.