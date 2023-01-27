Киев требует от Запада 24 истребителя F-16

Украина хочет получить от стран Запада 24 истребителя F-16 в рамках военной помощи. На это указал официальный представитель украинских ВВС Юрий Игнат.
«Киевская сторона хотела бы получить от западных государств 24 истребителя в рамках первой фазы новой военной помощи», — уточняет Юрий Игнат. Его слова приводят argumenti.ru.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. США и другие страны Запада активно оказывают поддержку Киеву в виде денег и оружия. Например, Германия, Великобритания, США и другие страны готовят помощь в виде танков. Также ранее аналитик Defense Express Сергей Згурец заявил, что Украина рассчитывает к осени 2023 года получить истребители.
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Украина хочет получить от стран Запада 24 истребителя F-16 в рамках военной помощи. На это указал официальный представитель украинских ВВС Юрий Игнат. «Киевская сторона хотела бы получить от западных государств 24 истребителя в рамках первой фазы новой военной помощи», — уточняет Юрий Игнат. Его слова приводят argumenti.ru. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. США и другие страны Запада активно оказывают поддержку Киеву в виде денег и оружия. Например, Германия, Великобритания, США и другие страны готовят помощь в виде танков. Также ранее аналитик Defense Express Сергей Згурец заявил, что Украина рассчитывает к осени 2023 года получить истребители.