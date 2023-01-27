27 января 2023

Киев требует от Запада 24 истребителя F-16

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Городской жанр. Пермь, миг-31, истребитель, самолет
Украина рассчитывает получить от Запада 24 истребителя F-16, уточняет Юрий Игнат Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина хочет получить от стран Запада 24 истребителя F-16 в рамках военной помощи. На это указал официальный представитель украинских ВВС Юрий Игнат.

«Киевская сторона хотела бы получить от западных государств 24 истребителя в рамках первой фазы новой военной помощи», — уточняет Юрий Игнат. Его слова приводят argumenti.ru.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. США и другие страны Запада активно оказывают поддержку Киеву в виде денег и оружия. Например, Германия, Великобритания, США и другие страны готовят помощь в виде танков. Также ранее аналитик Defense Express Сергей Згурец заявил, что Украина рассчитывает к осени 2023 года получить истребители.

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Украина хочет получить от стран Запада 24 истребителя F-16 в рамках военной помощи. На это указал официальный представитель украинских ВВС Юрий Игнат. «Киевская сторона хотела бы получить от западных государств 24 истребителя в рамках первой фазы новой военной помощи», — уточняет Юрий Игнат. Его слова приводят argumenti.ru. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. США и другие страны Запада активно оказывают поддержку Киеву в виде денег и оружия. Например, Германия, Великобритания, США и другие страны готовят помощь в виде танков. Также ранее аналитик Defense Express Сергей Згурец заявил, что Украина рассчитывает к осени 2023 года получить истребители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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