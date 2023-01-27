Киев требует от Запада 24 истребителя F-16

28 января 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

Украина рассчитывает получить от Запада 24 истребителя F-16, уточняет Юрий Игнат Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина хочет получить от стран Запада 24 истребителя F-16 в рамках военной помощи. На это указал официальный представитель украинских ВВС Юрий Игнат. «Киевская сторона хотела бы получить от западных государств 24 истребителя в рамках первой фазы новой военной помощи», — уточняет Юрий Игнат. Его слова приводят argumenti.ru. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. США и другие страны Запада активно оказывают поддержку Киеву в виде денег и оружия. Например, Германия, Великобритания, США и другие страны готовят помощь в виде танков. Также ранее аналитик Defense Express Сергей Згурец заявил, что Украина рассчитывает к осени 2023 года получить истребители.

Украина хочет получить от стран Запада 24 истребителя F-16 в рамках военной помощи. На это указал официальный представитель украинских ВВС Юрий Игнат. «Киевская сторона хотела бы получить от западных государств 24 истребителя в рамках первой фазы новой военной помощи», — уточняет Юрий Игнат. Его слова приводят argumenti.ru. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. США и другие страны Запада активно оказывают поддержку Киеву в виде денег и оружия. Например, Германия, Великобритания, США и другие страны готовят помощь в виде танков. Также ранее аналитик Defense Express Сергей Згурец заявил, что Украина рассчитывает к осени 2023 года получить истребители.