Медведев объяснил, как начнется третья мировая война

Медведев намекнул на использование ядерного оружия в случае начала третьей мировой войны

28 января 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Третья мировая война начнется без танков, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Третья мировая война начнется не на танках и не на истребителях. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова поставки вооружения Украине со стороны стран Запада. «Если третья мировая война начнется, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно — все в труху», — написал Медведев в своем telegram-канале . Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого Запад начал активно спонсировать Киев оружием. 25 января в Германии заявили о передаче Украине 14 танков Leopard 2. К поставкам танков подключились и в США. 28 января советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина в экстренном порядке проводить переговоры с Западом о получении авиации и дальнобойных ракет.

Третья мировая война начнется не на танках и не на истребителях. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова поставки вооружения Украине со стороны стран Запада. «Если третья мировая война начнется, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно — все в труху», — написал Медведев в своем telegram-канале. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого Запад начал активно спонсировать Киев оружием. 25 января в Германии заявили о передаче Украине 14 танков Leopard 2. К поставкам танков подключились и в США. 28 января советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина в экстренном порядке проводить переговоры с Западом о получении авиации и дальнобойных ракет.