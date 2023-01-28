Медведев объяснил, как начнется третья мировая война

Третья мировая война начнется не на танках и не на истребителях. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова поставки вооружения Украине со стороны стран Запада.
«Если третья мировая война начнется, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно — все в труху», — написал Медведев в своем telegram-канале.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого Запад начал активно спонсировать Киев оружием. 25 января в Германии заявили о передаче Украине 14 танков Leopard 2. К поставкам танков подключились и в США. 28 января советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина в экстренном порядке проводить переговоры с Западом о получении авиации и дальнобойных ракет.
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Третья мировая война начнется не на танках и не на истребителях. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова поставки вооружения Украине со стороны стран Запада. «Если третья мировая война начнется, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно — все в труху», — написал Медведев в своем telegram-канале. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого Запад начал активно спонсировать Киев оружием. 25 января в Германии заявили о передаче Украине 14 танков Leopard 2. К поставкам танков подключились и в США. 28 января советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина в экстренном порядке проводить переговоры с Западом о получении авиации и дальнобойных ракет.