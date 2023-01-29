Командир «Русского Легиона» рассказал о перестрелках между наемниками и военными ВСУ

29 января 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Действия наемников часто дискредитируют украинскую армию, сказал Сергей Фомченков Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наемники и военнослужащие ВСУ устраивают перестрелки на фоне ненависти друг к другу. Об этом URA.RU рассказал командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков. «Я бы разделил условных „наемников“ на две категории. Первая — это регулярные части из армий стран НАТО, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ под видом так называемых „наемников“. Они все свысока относятся к украинцам. Себя эти „воины“ считают „цивилизованными“ европейцами. Поляки, например, вообще рассматривают Украину как свою бывшую и будущую колонию, от которой, к тому же, они планируют отделить часть земель и присоединить к Польше. Подобные взгляды присущи не только полякам. Поэтому в ходе боевых действий между подразделениями, состоящими из военнослужащих других стран и из украинских военных возникает масса скандалов и стычек. Доходит даже до перестрелок между бойцами этих подразделений и военнослужащими ВСУ», — рассказал Фомченков. Ко второй категории он отнес наемников, которые приезжают из разных стран, чтобы заработать денег или поддержать соратников по взглядам. «Эти люди плохо управляемые, склонные к мародерству и другим уголовным преступлениям, со своими представлениями о морали. На них сложно положиться во время ведения боевых действий. И от них всегда можно ожидать проступков, дискредитирующих украинскую армию. Но их услугами пользуются не только потому, что не хватает живой силы, но и потому, что им можно поручить самую „грязную“ военную работу и их жизней никому не жалко», — объяснил командир «Русского Легиона» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Наемники и военнослужащие ВСУ устраивают перестрелки на фоне ненависти друг к другу. Об этом URA.RU рассказал командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков. «Я бы разделил условных „наемников“ на две категории. Первая — это регулярные части из армий стран НАТО, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ под видом так называемых „наемников“. Они все свысока относятся к украинцам. Себя эти „воины“ считают „цивилизованными“ европейцами. Поляки, например, вообще рассматривают Украину как свою бывшую и будущую колонию, от которой, к тому же, они планируют отделить часть земель и присоединить к Польше. Подобные взгляды присущи не только полякам. Поэтому в ходе боевых действий между подразделениями, состоящими из военнослужащих других стран и из украинских военных возникает масса скандалов и стычек. Доходит даже до перестрелок между бойцами этих подразделений и военнослужащими ВСУ», — рассказал Фомченков. Ко второй категории он отнес наемников, которые приезжают из разных стран, чтобы заработать денег или поддержать соратников по взглядам. «Эти люди плохо управляемые, склонные к мародерству и другим уголовным преступлениям, со своими представлениями о морали. На них сложно положиться во время ведения боевых действий. И от них всегда можно ожидать проступков, дискредитирующих украинскую армию. Но их услугами пользуются не только потому, что не хватает живой силы, но и потому, что им можно поручить самую „грязную“ военную работу и их жизней никому не жалко», — объяснил командир «Русского Легиона»