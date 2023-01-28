В ХМАО завершилась реабилитация пациентов из ДНР

29 января 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

Из Макеевки в Сургут в декабре привезли 27 пациентов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО завершилась реабилитация пациентов из Макеевки (Донецкая Народная Республика), которые приехали на лечение в округ в декабре. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава ХМАО Наталья Комарова. «Пациенты из Макеевки, которые в декабре приехали на лечение в Югру, успешно прошли реабилитацию, готовы вернуться домой. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи — из Соглашения о сотрудничестве между правительством округа и администрацией города Макеевки», — написала Наталья Комарова. Она пояснила, что югорские травматологи и кардиологи выезжают в Клиническую рудничную больницу Макеевки, где осматривают пациентов, стоящих в очереди на плановое хирургическое вмешательство. После осмотра пациентам предлагают лечение в Сургуте по желанию. Тем, кто прошел лечение, выдают запас медикаментов и других медицинских средств. В декабре в ХМАО на лечение из Макеевки прибыли 27 человек. В январе стало известно, что в регион привезут на лечение детей-инвалидов из реабилитационного центра, расположенного в Рубежном (ЛНР).

В ХМАО завершилась реабилитация пациентов из Макеевки (Донецкая Народная Республика), которые приехали на лечение в округ в декабре. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава ХМАО Наталья Комарова. «Пациенты из Макеевки, которые в декабре приехали на лечение в Югру, успешно прошли реабилитацию, готовы вернуться домой. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи — из Соглашения о сотрудничестве между правительством округа и администрацией города Макеевки», — написала Наталья Комарова. Она пояснила, что югорские травматологи и кардиологи выезжают в Клиническую рудничную больницу Макеевки, где осматривают пациентов, стоящих в очереди на плановое хирургическое вмешательство. После осмотра пациентам предлагают лечение в Сургуте по желанию. Тем, кто прошел лечение, выдают запас медикаментов и других медицинских средств. В декабре в ХМАО на лечение из Макеевки прибыли 27 человек. В январе стало известно, что в регион привезут на лечение детей-инвалидов из реабилитационного центра, расположенного в Рубежном (ЛНР).