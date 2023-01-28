28 января 2023
27 января 2023

В ХМАО завершилась реабилитация пациентов из ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция на позвоночнике в Сургутской клинической травматологической больнице. Сургут, врач, больница, хирург, доктор
Из Макеевки в Сургут в декабре привезли 27 пациентов Фото:

В ХМАО завершилась реабилитация пациентов из Макеевки (Донецкая Народная Республика), которые приехали на лечение в округ в декабре. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава ХМАО Наталья Комарова.

«Пациенты из Макеевки, которые в декабре приехали на лечение в Югру, успешно прошли реабилитацию, готовы вернуться домой. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи — из Соглашения о сотрудничестве между правительством округа и администрацией города Макеевки», — написала Наталья Комарова.

Она пояснила, что югорские травматологи и кардиологи выезжают в Клиническую рудничную больницу Макеевки, где осматривают пациентов, стоящих в очереди на плановое хирургическое вмешательство. После осмотра пациентам предлагают лечение в Сургуте по желанию. Тем, кто прошел лечение, выдают запас медикаментов и других медицинских средств.

В декабре в ХМАО на лечение из Макеевки прибыли 27 человек. В январе стало известно, что в регион привезут на лечение детей-инвалидов из реабилитационного центра, расположенного в Рубежном (ЛНР).

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В ХМАО завершилась реабилитация пациентов из Макеевки (Донецкая Народная Республика), которые приехали на лечение в округ в декабре. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава ХМАО Наталья Комарова. «Пациенты из Макеевки, которые в декабре приехали на лечение в Югру, успешно прошли реабилитацию, готовы вернуться домой. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи — из Соглашения о сотрудничестве между правительством округа и администрацией города Макеевки», — написала Наталья Комарова. Она пояснила, что югорские травматологи и кардиологи выезжают в Клиническую рудничную больницу Макеевки, где осматривают пациентов, стоящих в очереди на плановое хирургическое вмешательство. После осмотра пациентам предлагают лечение в Сургуте по желанию. Тем, кто прошел лечение, выдают запас медикаментов и других медицинских средств. В декабре в ХМАО на лечение из Макеевки прибыли 27 человек. В январе стало известно, что в регион привезут на лечение детей-инвалидов из реабилитационного центра, расположенного в Рубежном (ЛНР).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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