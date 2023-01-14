В ХМАО привезут на лечение детей-инвалидов из ЛНР

15 января 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

В помощи нуждаются около 70 детей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО привезут на лечение детей-инвалидов из реабилитационного центра, расположенного в Рубежном (ЛНР). Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова на встрече с волонтерами Гумкорпуса Югры в Сургуте, передает корреспондент URA.RU. Привезти детей из реабилитационного центра в Рубежном на лечение в ХМАО губернатору округа предложил глава Гумкорпуса Югры Эдуард Логинов. Общественники рассказали главе региона о нехватке врачей в учреждении республики. «И на самом деле я соглашусь. Я видела лечебное учреждение в Макеевке. Очевидно, там не хватает оборудования, современного оборудования. Почему нет? Давайте организуем. У нас есть опыт», — сообщила Комарова. Логинов пообещал губернатору огранивать доставку детей из Рубежного в ХМАО. Глава Гумкорпуса надеется на помощь вооруженных сил РФ. «Я готов подключиться к переговорам с Министерством обороны РФ для организации прямого рейса детям. Надеюсь, они нам помогут», — сообщил Логинов. Ранее URA.RU сообщало, что Жители ДНР прибыли на лечение в ХМАО. В сургутские больницы привезли 27 жителей Макеевки.

В ХМАО привезут на лечение детей-инвалидов из реабилитационного центра, расположенного в Рубежном (ЛНР). Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова на встрече с волонтерами Гумкорпуса Югры в Сургуте, передает корреспондент URA.RU. Привезти детей из реабилитационного центра в Рубежном на лечение в ХМАО губернатору округа предложил глава Гумкорпуса Югры Эдуард Логинов. Общественники рассказали главе региона о нехватке врачей в учреждении республики. «И на самом деле я соглашусь. Я видела лечебное учреждение в Макеевке. Очевидно, там не хватает оборудования, современного оборудования. Почему нет? Давайте организуем. У нас есть опыт», — сообщила Комарова. Логинов пообещал губернатору огранивать доставку детей из Рубежного в ХМАО. Глава Гумкорпуса надеется на помощь вооруженных сил РФ. «Я готов подключиться к переговорам с Министерством обороны РФ для организации прямого рейса детям. Надеюсь, они нам помогут», — сообщил Логинов. Ранее URA.RU сообщало, что Жители ДНР прибыли на лечение в ХМАО. В сургутские больницы привезли 27 жителей Макеевки.