Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов усилил позиции перед выборами губернатора

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов усилил позиции перед непрямыми губернаторскими выборами, которые пройдут на Ямале в 2023 году. Об этом сообщается в исследовании рейтинга политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0»
«В Уральском округе ожидаются две крупных кампании — прямые выборы регионального главы в Тюменской области (Александр Моор) и непрямые выборы в ЯНАО (Дмитрий Артюхов). Позиции обоих губернаторов более чем прочные за счет наличия стратегических экономических проектов», — сообщается в исследовании «Госсовет 2.0», проведенном агентством «Минченко консалтинг».
Среди губернаторов Уральского федерального округа, Дмитрий Артюхов занимает первую строчку в рейтинге агентства. За счет крупных стратегических проектов, ЯНАО стал важным регионом для России для развития Северного морского пути и новых логистических решений по поставкам природного газа в восточном направлении.
Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов останется губернатором ЯНАО на второй срок. Он показал себя эффективным управленцем, способным решать сложные задачи.
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