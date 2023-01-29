Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов усилил позиции перед выборами губернатора

30 января 2023 в 00:16 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов занял первое место по УрФО в рейтинге устойчивости губернаторов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов усилил позиции перед непрямыми губернаторскими выборами, которые пройдут на Ямале в 2023 году. Об этом сообщается в исследовании рейтинга политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0» «В Уральском округе ожидаются две крупных кампании — прямые выборы регионального главы в Тюменской области (Александр Моор) и непрямые выборы в ЯНАО (Дмитрий Артюхов). Позиции обоих губернаторов более чем прочные за счет наличия стратегических экономических проектов», — сообщается в исследовании «Госсовет 2.0», проведенном агентством «Минченко консалтинг». Среди губернаторов Уральского федерального округа, Дмитрий Артюхов занимает первую строчку в рейтинге агентства. За счет крупных стратегических проектов, ЯНАО стал важным регионом для России для развития Северного морского пути и новых логистических решений по поставкам природного газа в восточном направлении. Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов останется губернатором ЯНАО на второй срок. Он показал себя эффективным управленцем, способным решать сложные задачи.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов усилил позиции перед непрямыми губернаторскими выборами, которые пройдут на Ямале в 2023 году. Об этом сообщается в исследовании рейтинга политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0» «В Уральском округе ожидаются две крупных кампании — прямые выборы регионального главы в Тюменской области (Александр Моор) и непрямые выборы в ЯНАО (Дмитрий Артюхов). Позиции обоих губернаторов более чем прочные за счет наличия стратегических экономических проектов», — сообщается в исследовании «Госсовет 2.0», проведенном агентством «Минченко консалтинг». Среди губернаторов Уральского федерального округа, Дмитрий Артюхов занимает первую строчку в рейтинге агентства. За счет крупных стратегических проектов, ЯНАО стал важным регионом для России для развития Северного морского пути и новых логистических решений по поставкам природного газа в восточном направлении. Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов останется губернатором ЯНАО на второй срок. Он показал себя эффективным управленцем, способным решать сложные задачи.