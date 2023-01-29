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26 января 2023

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов усилил позиции перед выборами губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Мантуров на Тнф. Тюмень , артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов занял первое место по УрФО в рейтинге устойчивости губернаторов Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов усилил позиции перед непрямыми губернаторскими выборами, которые пройдут на Ямале в 2023 году. Об этом сообщается в исследовании рейтинга политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0»

«В Уральском округе ожидаются две крупных кампании — прямые выборы регионального главы в Тюменской области (Александр Моор) и непрямые выборы в ЯНАО (Дмитрий Артюхов). Позиции обоих губернаторов более чем прочные за счет наличия стратегических экономических проектов», — сообщается в исследовании «Госсовет 2.0», проведенном агентством «Минченко консалтинг».

Среди губернаторов Уральского федерального округа, Дмитрий Артюхов занимает первую строчку в рейтинге агентства. За счет крупных стратегических проектов, ЯНАО стал важным регионом для России для развития Северного морского пути и новых логистических решений по поставкам природного газа в восточном направлении.

Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов останется губернатором ЯНАО на второй срок. Он показал себя эффективным управленцем, способным решать сложные задачи.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов усилил позиции перед непрямыми губернаторскими выборами, которые пройдут на Ямале в 2023 году. Об этом сообщается в исследовании рейтинга политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0» «В Уральском округе ожидаются две крупных кампании — прямые выборы регионального главы в Тюменской области (Александр Моор) и непрямые выборы в ЯНАО (Дмитрий Артюхов). Позиции обоих губернаторов более чем прочные за счет наличия стратегических экономических проектов», — сообщается в исследовании «Госсовет 2.0», проведенном агентством «Минченко консалтинг». Среди губернаторов Уральского федерального округа, Дмитрий Артюхов занимает первую строчку в рейтинге агентства. За счет крупных стратегических проектов, ЯНАО стал важным регионом для России для развития Северного морского пути и новых логистических решений по поставкам природного газа в восточном направлении. Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов останется губернатором ЯНАО на второй срок. Он показал себя эффективным управленцем, способным решать сложные задачи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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