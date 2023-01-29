В ХМАО отменили посещение начальной школы в нескольких городах

В ХМАО из-за температурного режима ученикам из Когалыма и Покачей с первого по четвертый класс разрешили не идти в школу. Информация об актировках опубликована на платформе «Госуслуги».
«Активное сообщение об объявлении актированного дня 30 января. Покачи, Когалым — диапазон классов с первого по четвертый», — сообщается на сайте «Госуслуги».
Кроме двух городов, актированный день для первой смены объявлен в поселках Ульт-Ягун, Аган, Тром-Аган, Федоровский, и в деревне Русиновская. Температура воздуха в указанных населенных пунктах ниже -29 градусов, ветер слабый.
Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО был объявлен актированный день для школьников в нескольких сельских поселениях. 25 января температура воздуха в некоторых районах опустилась ниже 42 градусов.
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