29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

В ХМАО отменили посещение начальной школы в нескольких городах

В ХМАО из-за мороза объявлен актированный день для школьников Когалыма и Покачей
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Холод. ХМАО, термометр, холода, мороз
В ХМАО актированный день для школьников первой смены объявлен в Когалыме и Покачах Фото:

В ХМАО из-за температурного режима ученикам из Когалыма и Покачей с первого по четвертый класс разрешили не идти в школу. Информация об актировках опубликована на платформе «Госуслуги».

«Активное сообщение об объявлении актированного дня 30 января. Покачи, Когалым — диапазон классов с первого по четвертый», — сообщается на сайте «Госуслуги».

Кроме двух городов, актированный день для первой смены объявлен в поселках Ульт-Ягун, Аган, Тром-Аган, Федоровский, и в деревне Русиновская. Температура воздуха в указанных населенных пунктах ниже -29 градусов, ветер слабый.

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО был объявлен актированный день для школьников в нескольких сельских поселениях. 25 января температура воздуха в некоторых районах опустилась ниже 42 градусов.

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В ХМАО из-за температурного режима ученикам из Когалыма и Покачей с первого по четвертый класс разрешили не идти в школу. Информация об актировках опубликована на платформе «Госуслуги». «Активное сообщение об объявлении актированного дня 30 января. Покачи, Когалым — диапазон классов с первого по четвертый», — сообщается на сайте «Госуслуги». Кроме двух городов, актированный день для первой смены объявлен в поселках Ульт-Ягун, Аган, Тром-Аган, Федоровский, и в деревне Русиновская. Температура воздуха в указанных населенных пунктах ниже -29 градусов, ветер слабый. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО был объявлен актированный день для школьников в нескольких сельских поселениях. 25 января температура воздуха в некоторых районах опустилась ниже 42 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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