«Коммерсант»: «Ростелеком» хочет выкупить «Мегафон»

30 января 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

«Мегафон» успешно развивается, отметили в издании Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Государственная провайдерская компания «Ростелеком» ведет переговоры о выкупе компании-оператора «Мегафон» у холдинга, владеющего ее активами USM Group. Об этом сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на источник, близкий к правительству, и трех участников рынка. «В конце 2022 года на согласование поступил вопрос о покупке „Ростелекомом“ „Мегафона“ у USM Group», — пишет издание , ссылаясь на источники. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) газете, однако, сообщили, что на данный момент «Ростелеком» не подавал ходатайства на приобретение компании-оператора. Аналитик финансовой газеты «Финам» Леонид Делицын, в свою очередь, в разговоре с изданием отметил, что стоимость потенциальной сделки может составить 616 миллиардов рублей. Источники газеты отметили, что «Мегафон» пользуется большим спросом на рынке — предложения о его покупке поступают не первый год. По их словам, это связано с хорошими результатами оператора. В частности, в конце прошлого года «Мегафон» начал расширяться и выкупать у холдинга USM Group компании, связанные с телекоммуникациями. Один из собеседников газеты выразил мнение, что подобная реструктуризация активов говорит о возможной скорой продаже компании-оператора. По словам Делицина, если «Ростелеком», уже владеющий всеми акциями оператора Tele2, все же выкупит «Мегафон», то станет лидером в мобильном сегменте связи. Однако переход компании-оператора под контроль государства, отметил он, в среднесрочной перспективе способен вызвать рост цен на ее услуги. В декабре прошлого года ФАС предписала «Мегафону» снизить цены на свои услуги. В службе отмечали, что в прошлом году компания необоснованно повысила цены на 12%, из-за чего должна их снизить до экономически обоснованного уровня. Компания-оператор также сообщала о планах повысить цены на услуги и в этом году, отмечает Vse42.Ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Государственная провайдерская компания «Ростелеком» ведет переговоры о выкупе компании-оператора «Мегафон» у холдинга, владеющего ее активами USM Group. Об этом сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на источник, близкий к правительству, и трех участников рынка. «В конце 2022 года на согласование поступил вопрос о покупке „Ростелекомом“ „Мегафона“ у USM Group», — пишет издание, ссылаясь на источники. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) газете, однако, сообщили, что на данный момент «Ростелеком» не подавал ходатайства на приобретение компании-оператора. Аналитик финансовой газеты «Финам» Леонид Делицын, в свою очередь, в разговоре с изданием отметил, что стоимость потенциальной сделки может составить 616 миллиардов рублей. Источники газеты отметили, что «Мегафон» пользуется большим спросом на рынке — предложения о его покупке поступают не первый год. По их словам, это связано с хорошими результатами оператора. В частности, в конце прошлого года «Мегафон» начал расширяться и выкупать у холдинга USM Group компании, связанные с телекоммуникациями. Один из собеседников газеты выразил мнение, что подобная реструктуризация активов говорит о возможной скорой продаже компании-оператора. По словам Делицина, если «Ростелеком», уже владеющий всеми акциями оператора Tele2, все же выкупит «Мегафон», то станет лидером в мобильном сегменте связи. Однако переход компании-оператора под контроль государства, отметил он, в среднесрочной перспективе способен вызвать рост цен на ее услуги. В декабре прошлого года ФАС предписала «Мегафону» снизить цены на свои услуги. В службе отмечали, что в прошлом году компания необоснованно повысила цены на 12%, из-за чего должна их снизить до экономически обоснованного уровня. Компания-оператор также сообщала о планах повысить цены на услуги и в этом году, отмечает Vse42.Ru.