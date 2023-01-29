В Челябинске под окнами многоэтажки нашли труп работника аптеки

Правоохранители выясняют причины произошедшего
В Челябинске под окнами многоэтажного дома обнаружили труп мужчины. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, мужчина разбился, упав с 12 этажа.
«Характер травм говорит о том, что мужчина упал с большой высоты. Сейчас выясняют причины произошедшего», - рассказал источник.
По данным URA.RU, мужчина работал в одной из аптек города. Инцидент произошел на Университетской Набережной. Мужчине было 44 года.
URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало.
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