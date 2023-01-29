29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

В Челябинске под окнами многоэтажки нашли труп работника аптеки

© Служба новостей «URA.RU»
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Правоохранители выясняют причины произошедшего

В Челябинске под окнами многоэтажного дома обнаружили труп мужчины. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, мужчина разбился, упав с 12 этажа.

«Характер травм говорит о том, что мужчина упал с большой высоты. Сейчас выясняют причины произошедшего», - рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчина работал в одной из аптек города. Инцидент произошел на Университетской Набережной. Мужчине было 44 года.

URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало.

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В Челябинске под окнами многоэтажного дома обнаружили труп мужчины. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, мужчина разбился, упав с 12 этажа. «Характер травм говорит о том, что мужчина упал с большой высоты. Сейчас выясняют причины произошедшего», - рассказал источник. По данным URA.RU, мужчина работал в одной из аптек города. Инцидент произошел на Университетской Набережной. Мужчине было 44 года. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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