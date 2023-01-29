В Челябинске под окнами многоэтажки нашли труп работника аптеки

30 января 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

Правоохранители выясняют причины произошедшего Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске под окнами многоэтажного дома обнаружили труп мужчины. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, мужчина разбился, упав с 12 этажа. «Характер травм говорит о том, что мужчина упал с большой высоты. Сейчас выясняют причины произошедшего», - рассказал источник. По данным URA.RU, мужчина работал в одной из аптек города. Инцидент произошел на Университетской Набережной. Мужчине было 44 года. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало.

В Челябинске под окнами многоэтажного дома обнаружили труп мужчины. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, мужчина разбился, упав с 12 этажа. «Характер травм говорит о том, что мужчина упал с большой высоты. Сейчас выясняют причины произошедшего», - рассказал источник. По данным URA.RU, мужчина работал в одной из аптек города. Инцидент произошел на Университетской Набережной. Мужчине было 44 года. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало.