Министр просвещения раскрыл, когда появятся учебники истории с главой про СВО

Министр просвещения: учебник с разделом про СВО появится в марте

30 января 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Учебник по СВО появится в марте, заявил Сергей Кравцов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Учебник истории с разделом про СВО может появиться в школах России с первого сентября. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. «Учебник будет готов для старших классов уже в марте, надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах», — заявил Кравцов во время лекции «О развитии суверенной национальной системы образования». Видеозапись есть на официальной странице в « Вконтакте » министерства. Кравцов дополнил, что задачи и цели начала спецоперации уже преподаваться в школах России. Такие же тезисы войдут и в учебник. Тему спецоперации затрагивали в российских школах в рамках внеучебных уроках «Разговоры о важном». На них школьникам объясняли причины начала конфликта. Однако потом этот раздел убрали, оставив только темы про патриотическое воспитание. Также курсы по освещению позиции государства проводились в стенах институтов по всей стране. Кравцов заявлял, что участники спецоперации на Украине смогут впоследствии преподавать российским школьникам ОБЖ, передает «Федеральное агентство новостей».

Учебник истории с разделом про СВО может появиться в школах России с первого сентября. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. «Учебник будет готов для старших классов уже в марте, надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах», — заявил Кравцов во время лекции «О развитии суверенной национальной системы образования». Видеозапись есть на официальной странице в «Вконтакте» министерства. Кравцов дополнил, что задачи и цели начала спецоперации уже преподаваться в школах России. Такие же тезисы войдут и в учебник. Тему спецоперации затрагивали в российских школах в рамках внеучебных уроках «Разговоры о важном». На них школьникам объясняли причины начала конфликта. Однако потом этот раздел убрали, оставив только темы про патриотическое воспитание. Также курсы по освещению позиции государства проводились в стенах институтов по всей стране. Кравцов заявлял, что участники спецоперации на Украине смогут впоследствии преподавать российским школьникам ОБЖ, передает «Федеральное агентство новостей».