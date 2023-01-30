Министр просвещения раскрыл, когда появятся учебники истории с главой про СВО

Министр просвещения: учебник с разделом про СВО появится в марте
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва, кравцов сергей
Учебник по СВО появится в марте, заявил Сергей Кравцов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Учебник истории с разделом про СВО может появиться в школах России с первого сентября. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Учебник будет готов для старших классов уже в марте, надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах», — заявил Кравцов во время лекции «О развитии суверенной национальной системы образования». Видеозапись есть на официальной странице в «Вконтакте» министерства.

Кравцов дополнил, что задачи и цели начала спецоперации уже преподаваться в школах России. Такие же тезисы войдут и в учебник.

Тему спецоперации затрагивали в российских школах в рамках внеучебных уроках «Разговоры о важном». На них школьникам объясняли причины начала конфликта. Однако потом этот раздел убрали, оставив только темы про патриотическое воспитание. Также курсы по освещению позиции государства проводились в стенах институтов по всей стране. Кравцов заявлял, что участники спецоперации на Украине смогут впоследствии преподавать российским школьникам ОБЖ, передает «Федеральное агентство новостей».

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Учебник истории с разделом про СВО может появиться в школах России с первого сентября. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. «Учебник будет готов для старших классов уже в марте, надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах», — заявил Кравцов во время лекции «О развитии суверенной национальной системы образования». Видеозапись есть на официальной странице в «Вконтакте» министерства. Кравцов дополнил, что задачи и цели начала спецоперации уже преподаваться в школах России. Такие же тезисы войдут и в учебник. Тему спецоперации затрагивали в российских школах в рамках внеучебных уроках «Разговоры о важном». На них школьникам объясняли причины начала конфликта. Однако потом этот раздел убрали, оставив только темы про патриотическое воспитание. Также курсы по освещению позиции государства проводились в стенах институтов по всей стране. Кравцов заявлял, что участники спецоперации на Украине смогут впоследствии преподавать российским школьникам ОБЖ, передает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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