Министр просвещения раскрыл, когда появятся учебники истории с главой про СВО

Учебник истории с разделом про СВО может появиться в школах России с первого сентября. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«Учебник будет готов для старших классов уже в марте, надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах», — заявил Кравцов во время лекции «О развитии суверенной национальной системы образования». Видеозапись есть на официальной странице в «Вконтакте» министерства.
Кравцов дополнил, что задачи и цели начала спецоперации уже преподаваться в школах России. Такие же тезисы войдут и в учебник.
Тему спецоперации затрагивали в российских школах в рамках внеучебных уроках «Разговоры о важном». На них школьникам объясняли причины начала конфликта. Однако потом этот раздел убрали, оставив только темы про патриотическое воспитание. Также курсы по освещению позиции государства проводились в стенах институтов по всей стране. Кравцов заявлял, что участники спецоперации на Украине смогут впоследствии преподавать российским школьникам ОБЖ, передает «Федеральное агентство новостей».
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Учебник истории с разделом про СВО может появиться в школах России с первого сентября. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. «Учебник будет готов для старших классов уже в марте, надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах», — заявил Кравцов во время лекции «О развитии суверенной национальной системы образования». Видеозапись есть на официальной странице в «Вконтакте» министерства. Кравцов дополнил, что задачи и цели начала спецоперации уже преподаваться в школах России. Такие же тезисы войдут и в учебник. Тему спецоперации затрагивали в российских школах в рамках внеучебных уроках «Разговоры о важном». На них школьникам объясняли причины начала конфликта. Однако потом этот раздел убрали, оставив только темы про патриотическое воспитание. Также курсы по освещению позиции государства проводились в стенах институтов по всей стране. Кравцов заявлял, что участники спецоперации на Украине смогут впоследствии преподавать российским школьникам ОБЖ, передает «Федеральное агентство новостей».