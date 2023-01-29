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Пьяный тюменец устроил массовую аварию после ссоры с тещей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС. Тюмень, машина дпс, мигалка, дпс
Массовое ДТП произошло в центре Тюмени Фото:

Пьяный житель Тюмени протаранил пять автомобилей после ссоры с тещей. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции.

«40-летний водитель Volkswagen был пьян. На мужчину составлены административные материалы за пьяное вождение и оставление места ДТП. Он рассказал, что употреблял алкоголь, поругался с любимой тещей и поехал домой, хотя отец его уговаривал не делать этого. Ранее тюменец не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД», — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Там добавили, что мужчина повредил пять автомобилей: Škoda, Nissan, Lexus, Volvo и Hyundai. Задержать нарушителя удалось благодаря одному из очевидцев массовой аварии, который начал преследовать мужчину, когда тот попытался скрыться с места ДТП.

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Пьяный житель Тюмени протаранил пять автомобилей после ссоры с тещей. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. «40-летний водитель Volkswagen был пьян. На мужчину составлены административные материалы за пьяное вождение и оставление места ДТП. Он рассказал, что употреблял алкоголь, поругался с любимой тещей и поехал домой, хотя отец его уговаривал не делать этого. Ранее тюменец не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД», — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Там добавили, что мужчина повредил пять автомобилей: Škoda, Nissan, Lexus, Volvo и Hyundai. Задержать нарушителя удалось благодаря одному из очевидцев массовой аварии, который начал преследовать мужчину, когда тот попытался скрыться с места ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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