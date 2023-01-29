Пьяный житель Тюмени протаранил пять автомобилей после ссоры с тещей. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции.
«40-летний водитель Volkswagen был пьян. На мужчину составлены административные материалы за пьяное вождение и оставление места ДТП. Он рассказал, что употреблял алкоголь, поругался с любимой тещей и поехал домой, хотя отец его уговаривал не делать этого. Ранее тюменец не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД», — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Там добавили, что мужчина повредил пять автомобилей: Škoda, Nissan, Lexus, Volvo и Hyundai. Задержать нарушителя удалось благодаря одному из очевидцев массовой аварии, который начал преследовать мужчину, когда тот попытался скрыться с места ДТП.
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