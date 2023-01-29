29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

В Пермском крае власти хотят установить за 2,5 млн новый арт-объект. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новую стелу планируют установить на въезде в город Фото:

Власти Чусового (Пермский край) ищут подрядчика для изготовления и установки новой стелы на въезде в город. На эти цели из бюджета местная администрация готова выделить более 2,5 млн рублей. Конкурсная документация размещена в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

«Вид работ — благоустройство. Установка въездной стелы. Материалы — бетон, металл. Цвет цоколя — сигнальный красный, цвет букв — транспортный желтый. Фон герба — белый. Общий срок строительства — два с половиной месяца», — сообщается в аукционных документах.

Также уточняется, что на земельном участке были проведены инженерно-геологические изыскания, в результате которых выдано разрешение на установку объекта. Заказчиком работ выступает МКУ «Управление капитального строительства Чусовского городского округа».

Ранее URA.RU сообщало, что на автовокзальной площади села Карагай власти планируют установить арт-объект в честь 400-летия населенного пункта. Для этого необходимо более 140 тысяч рублей, которые чиновники предлагают собрать местным жителям.

Работы по установке стелы необходимо завершить за два с половиной месяца
Фото:

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Власти Чусового (Пермский край) ищут подрядчика для изготовления и установки новой стелы на въезде в город. На эти цели из бюджета местная администрация готова выделить более 2,5 млн рублей. Конкурсная документация размещена в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». «Вид работ — благоустройство. Установка въездной стелы. Материалы — бетон, металл. Цвет цоколя — сигнальный красный, цвет букв — транспортный желтый. Фон герба — белый. Общий срок строительства — два с половиной месяца», — сообщается в аукционных документах. Также уточняется, что на земельном участке были проведены инженерно-геологические изыскания, в результате которых выдано разрешение на установку объекта. Заказчиком работ выступает МКУ «Управление капитального строительства Чусовского городского округа». Ранее URA.RU сообщало, что на автовокзальной площади села Карагай власти планируют установить арт-объект в честь 400-летия населенного пункта. Для этого необходимо более 140 тысяч рублей, которые чиновники предлагают собрать местным жителям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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