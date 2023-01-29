Вице-губернатор ХМАО сделала первое заявление на новом посту

30 января 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Елена Шумакова получила дополнительные полномочия в правительстве ХМАО Фото: центр социальных медиа Югры Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова в новой для себя позиции в окружном правительстве получила дополнительные полномочия. В отличии от своего предшественника на этом посту, помимо культуры и спорта, она получила в кураторство сферу образования и науки. Это сделано для усиления взаимодействия между этими отраслями, заявила URA.RU сама Шумакова. «Культура, образование, наука, спорт — это гуманитарные отрасли, в которых объединение возможностей и потенциала может дать большой и пока до конца не реализованный синергетический эффект. Департамент, который я возглавляла, — такой же межведомственный, объединяющий гражданское общество, медиа, международные отношения, добровольчество, молодежную политику, территориальный маркетинг и брендинг. Как соединить эти разные отрасли воедино и взаимно усилить — знакомая и уже понятная мне задача», — сказала Шумакова.



Ранее URA.RU сообщило, что губернатор ХМАО Наталья Комарова провела кадровые назначения в окружном правительстве. Шумакова прежде возглавляла региональный департамент общественных, внешних связей и молодежной политики. А позиция вице-губернатора Югры была вакантна после отставки Юрия Южакова, которая состоялась осенью 2022 года.

Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова в новой для себя позиции в окружном правительстве получила дополнительные полномочия. В отличии от своего предшественника на этом посту, помимо культуры и спорта, она получила в кураторство сферу образования и науки. Это сделано для усиления взаимодействия между этими отраслями, заявила URA.RU сама Шумакова. «Культура, образование, наука, спорт — это гуманитарные отрасли, в которых объединение возможностей и потенциала может дать большой и пока до конца не реализованный синергетический эффект. Департамент, который я возглавляла, — такой же межведомственный, объединяющий гражданское общество, медиа, международные отношения, добровольчество, молодежную политику, территориальный маркетинг и брендинг. Как соединить эти разные отрасли воедино и взаимно усилить — знакомая и уже понятная мне задача», — сказала Шумакова. Ранее URA.RU сообщило, что губернатор ХМАО Наталья Комарова провела кадровые назначения в окружном правительстве. Шумакова прежде возглавляла региональный департамент общественных, внешних связей и молодежной политики. А позиция вице-губернатора Югры была вакантна после отставки Юрия Южакова, которая состоялась осенью 2022 года.