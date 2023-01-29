Вице-губернатор ХМАО сделала первое заявление на новом посту

Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова в новой для себя позиции в окружном правительстве получила дополнительные полномочия. В отличии от своего предшественника на этом посту, помимо культуры и спорта, она получила в кураторство сферу образования и науки. Это сделано для усиления взаимодействия между этими отраслями, заявила URA.RU сама Шумакова.
«Культура, образование, наука, спорт — это гуманитарные отрасли, в которых объединение возможностей и потенциала может дать большой и пока до конца не реализованный синергетический эффект. Департамент, который я возглавляла, — такой же межведомственный, объединяющий гражданское общество, медиа, международные отношения, добровольчество, молодежную политику, территориальный маркетинг и брендинг. Как соединить эти разные отрасли воедино и взаимно усилить — знакомая и уже понятная мне задача», — сказала Шумакова.
Ранее URA.RU сообщило, что губернатор ХМАО Наталья Комарова провела кадровые назначения в окружном правительстве. Шумакова прежде возглавляла региональный департамент общественных, внешних связей и молодежной политики. А позиция вице-губернатора Югры была вакантна после отставки Юрия Южакова, которая состоялась осенью 2022 года.
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