29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

Губернатор Комарова провела кадровые назначения в правительстве ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание общественной молодежной палаты. Курган, портфель, чемодан, назначение
Наталья Комарова назначила своим заместителем Елену Шумакову Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила своим заместителем Елену Шумакову, которая теперь будет курировать в регионе сферы культуры, спорта, образования и науки. Об этом сообщили в правительстве ХМАО.

«Распоряжением главы региона на должность заместителя губернатора автономного округа назначена Елена Шумакова. В ведении будут следующие направления — культура, физическая культура и спорт, образование и наука», — говорится на сайте окружного правительства.

Елена Шумакова возглавляла департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. Теперь временно исполнять обязанности руководителя ведомства будет заместитель Шумаковой Мария Орлова. Кроме того, на должность директора департамента региональной безопасности — заместителя губернатора ХМАО назначен Алексей Золотухин. С 2018 года и до настоящего времени он замещал должность первого заместителя главы Пыть-Яха.

Александр Тиртока как заместитель губернатора автономного округа наделен новыми полномочиями. «Направления которые закреплены согласно новому распределению обязанностей, — взаимодействие с Министерством обороны Российской Федерации, органами власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, в том числе — по вопросам специальной военной операции, мобилизации сил и средств, привлекаемых для обороны, ответственности за нарушения законодательством Российской Федерации в области обороны», — приводят слова Комаровой на сайте.

Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель губернатора ХМАО Юрий Южаков освобожден от должности. До Шумаковой именно он курировал в регионе сферы спорта и культуры.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила своим заместителем Елену Шумакову, которая теперь будет курировать в регионе сферы культуры, спорта, образования и науки. Об этом сообщили в правительстве ХМАО. «Распоряжением главы региона на должность заместителя губернатора автономного округа назначена Елена Шумакова. В ведении будут следующие направления — культура, физическая культура и спорт, образование и наука», — говорится на сайте окружного правительства. Елена Шумакова возглавляла департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. Теперь временно исполнять обязанности руководителя ведомства будет заместитель Шумаковой Мария Орлова. Кроме того, на должность директора департамента региональной безопасности — заместителя губернатора ХМАО назначен Алексей Золотухин. С 2018 года и до настоящего времени он замещал должность первого заместителя главы Пыть-Яха. Александр Тиртока как заместитель губернатора автономного округа наделен новыми полномочиями. «Направления которые закреплены согласно новому распределению обязанностей, — взаимодействие с Министерством обороны Российской Федерации, органами власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, в том числе — по вопросам специальной военной операции, мобилизации сил и средств, привлекаемых для обороны, ответственности за нарушения законодательством Российской Федерации в области обороны», — приводят слова Комаровой на сайте. Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель губернатора ХМАО Юрий Южаков освобожден от должности. До Шумаковой именно он курировал в регионе сферы спорта и культуры.
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