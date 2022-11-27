27 ноября 2022
26 ноября 2022
25 ноября 2022

Замгубернатора ХМАО ушел в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Забозлаев, Юрий Южаков, Геннадий Бухтин, южаков юрий
Юрий Южаков переходит на новое место работы Фото:

Заместитель губернатора ХМАО Юрий Южаков освобожден от должности. Соответствующий документ подписала глава округа Наталья Комарова 25 ноября, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«Юрий Южаков освобожден от должности распоряжением губернатора. Причиной отставки называют переход на новую должность», — отмечают в региональном депсвязи.

Ранее URA.RU рассказывало, что вице-губернатор ХМАО Юрий Южаков, который курирует в регионе спорт и культуру, сохранил свое место в новом составе правительства в 2020 году. О том, что он является главным кандидатом на отставку, сообщало сразу несколько инсайдеров.

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Заместитель губернатора ХМАО Юрий Южаков освобожден от должности. Соответствующий документ подписала глава округа Наталья Комарова 25 ноября, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. «Юрий Южаков освобожден от должности распоряжением губернатора. Причиной отставки называют переход на новую должность», — отмечают в региональном депсвязи. Ранее URA.RU рассказывало, что вице-губернатор ХМАО Юрий Южаков, который курирует в регионе спорт и культуру, сохранил свое место в новом составе правительства в 2020 году. О том, что он является главным кандидатом на отставку, сообщало сразу несколько инсайдеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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