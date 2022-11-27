Замгубернатора ХМАО ушел в отставку

Юрий Южаков переходит на новое место работы
Заместитель губернатора ХМАО Юрий Южаков освобожден от должности. Соответствующий документ подписала глава округа Наталья Комарова 25 ноября, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.
«Юрий Южаков освобожден от должности распоряжением губернатора. Причиной отставки называют переход на новую должность», — отмечают в региональном депсвязи.
Ранее URA.RU рассказывало, что вице-губернатор ХМАО Юрий Южаков, который курирует в регионе спорт и культуру, сохранил свое место в новом составе правительства в 2020 году. О том, что он является главным кандидатом на отставку, сообщало сразу несколько инсайдеров.
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