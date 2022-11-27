Замгубернатора ХМАО ушел в отставку

28 ноября 2022 в 13:24 Размер текста - 17 +

Юрий Южаков переходит на новое место работы Фото: Александр Рувинский Заместитель губернатора ХМАО Юрий Южаков освобожден от должности. Соответствующий документ подписала глава округа Наталья Комарова 25 ноября, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. «Юрий Южаков освобожден от должности распоряжением губернатора. Причиной отставки называют переход на новую должность», — отмечают в региональном депсвязи. Ранее URA.RU рассказывало, что вице-губернатор ХМАО Юрий Южаков, который курирует в регионе спорт и культуру, сохранил свое место в новом составе правительства в 2020 году. О том, что он является главным кандидатом на отставку, сообщало сразу несколько инсайдеров.

Заместитель губернатора ХМАО Юрий Южаков освобожден от должности. Соответствующий документ подписала глава округа Наталья Комарова 25 ноября, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. «Юрий Южаков освобожден от должности распоряжением губернатора. Причиной отставки называют переход на новую должность», — отмечают в региональном депсвязи. Ранее URA.RU рассказывало, что вице-губернатор ХМАО Юрий Южаков, который курирует в регионе спорт и культуру, сохранил свое место в новом составе правительства в 2020 году. О том, что он является главным кандидатом на отставку, сообщало сразу несколько инсайдеров.