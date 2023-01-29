Свердловчанин последовал примеру мамы и стал миллионером. Фото

В новогоднем розыгрыше сразу пять свердловчан выиграли по миллиону рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Свердловской области Александр Стихин выиграл миллион рублей, купив в киоске лотерейный билет за 150 рублей. Мужчина объяснил, что последовал примеру мамы, которая долгие годы приобретает билеты государственных лотерей. Об этом URA.RU рассказал распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото».

«Когда проверил результаты на сайте „Столото“, подумал, что это не мой выигрыш на экране высветился, а реклама выскочила. Выигрыш — новогоднее чудо, чтобы осуществить какую-то мечту. Я не буду этими деньгами закрывать кредиты, хочу потратить на эмоции», — цитируют слова победителя представители компании.

Свои планы мужчина при этом оставил в секрете: «Чтобы все точно получилось!», — объяснил счастливчик. Участвовать в лотереях он начал пять лет назад по примеру мамы, которая много лет приобретает билеты государственных лотерей. Заветный билет из новогоднего тиража «Русского лото» он купил в киоске «Столото» всего за 150 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Свердловской области выиграли в «Новогоднем миллиарде» от «Русского лото» почти 53 млн рублей. Некоторые из победителей пока не обратились за выигрышами.

На деньги от выигрыша победитель исполнит свою мечту Фото: компания «Столото»