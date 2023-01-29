В Краснодарском крае появился спрос на свердловских сомелье

Сомелье придется не только дегустировать вина, но и заниматься управленческими вопросами Наталья Чернохатова © URA.RU

Краснодарский владелец винотеки ищет свердловского сомелье, который займется проведением дегустаций, формированием ассортимента торговой сети, мониторингом рынка алкоголя и привлечением новых партнеров. Вакансия с зарплатой в 120 тысяч рублей появилась на платформе онлайн-рекрутинга hh.ru для соискателей из Екатеринбурга.

«Требуется сомелье с опытом работ от одного года до трех лет на полный день. Зарплата – от 120 000 рублей на руки. Вакансия предусматривает релокацию в Краснодар», - указано в описании. С таким предложением выступает сеть алкогольных магазинов «ВИНОТЕКА», которая торгует премиальными винам и крепким алкоголем.

От кандидата требуется опыт работы в винном или ресторанном бизнесе, розничной торговле, понимание мирового алкогольного рынка и вина, умение разрабатывать винные карты, вести продажи и переговоры, обучать персонал. В задачи сомелье будут входить: разработка предложений по совершенствованию товарной политики предприятия, презентация компании клиентами, формирование товарного ассортимента винотек, проведение дегустаций, мониторинг алко- и гастрорынка, поиск и анализ коммерческих предложений.

В ответ кандидату обещают высокую зарплату и выплаты два раза в месяц, пятидневную рабочую неделю, официальное оформление по трудовому кодексу. Также будет возможность проходить курсы и посещать корпоративное обучение.

Ранее казахстанские рестораторы искали шеф-повара в Екатеринбурге. Будущий кандидат должен будет разрабатывать меню, оптимизировать экономические показатели и наладить работу персонала.