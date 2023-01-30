Песков: Украина завела Запад в тупик

Дмитрий Песков: Украина завела Запад в тупик
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Дмитрий Песков на пресс-подходе. Москва, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о тупиковой ситуации для Запада Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле назвали тупиковой ситуацию, в которой оказался Запад из-за бесконечных требований о поставке вооружений со стороны Украины. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на очередной призыв Киева к Германии передать ему подводную лодку, отвечая на вопрос URA.RU.

«Украина требует все новые вооружения. Запад поощряет эти требования, присягает готовности эти вооружения обеспечить. Ситуация тупиковая. Это приводит к существенной эскалации [конфликта]. Это приводит к тому, что страны НАТО все больше и больше напрямую вовлекаются в этот конфликт. Но потенциально изменить ход событий это неспособно. И не изменит. Специальная военная операция будет продолжаться», — заявил Песков.

Замглавы МИД Андрей Мельник заявил, что Германия могла бы передать одну подводную лодку класса HDW 212A Украине. Это, по словам Мельника, позволит «выгнать российский флот из Черного моря».

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В Кремле назвали тупиковой ситуацию, в которой оказался Запад из-за бесконечных требований о поставке вооружений со стороны Украины. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на очередной призыв Киева к Германии передать ему подводную лодку, отвечая на вопрос URA.RU. «Украина требует все новые вооружения. Запад поощряет эти требования, присягает готовности эти вооружения обеспечить. Ситуация тупиковая. Это приводит к существенной эскалации [конфликта]. Это приводит к тому, что страны НАТО все больше и больше напрямую вовлекаются в этот конфликт. Но потенциально изменить ход событий это неспособно. И не изменит. Специальная военная операция будет продолжаться», — заявил Песков. Замглавы МИД Андрей Мельник заявил, что Германия могла бы передать одну подводную лодку класса HDW 212A Украине. Это, по словам Мельника, позволит «выгнать российский флот из Черного моря».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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