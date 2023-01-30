Песков: Украина завела Запад в тупик

В Кремле назвали тупиковой ситуацию, в которой оказался Запад из-за бесконечных требований о поставке вооружений со стороны Украины. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на очередной призыв Киева к Германии передать ему подводную лодку, отвечая на вопрос URA.RU.
«Украина требует все новые вооружения. Запад поощряет эти требования, присягает готовности эти вооружения обеспечить. Ситуация тупиковая. Это приводит к существенной эскалации [конфликта]. Это приводит к тому, что страны НАТО все больше и больше напрямую вовлекаются в этот конфликт. Но потенциально изменить ход событий это неспособно. И не изменит. Специальная военная операция будет продолжаться», — заявил Песков.
Замглавы МИД Андрей Мельник заявил, что Германия могла бы передать одну подводную лодку класса HDW 212A Украине. Это, по словам Мельника, позволит «выгнать российский флот из Черного моря».
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
В Кремле назвали тупиковой ситуацию, в которой оказался Запад из-за бесконечных требований о поставке вооружений со стороны Украины. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на очередной призыв Киева к Германии передать ему подводную лодку, отвечая на вопрос URA.RU. «Украина требует все новые вооружения. Запад поощряет эти требования, присягает готовности эти вооружения обеспечить. Ситуация тупиковая. Это приводит к существенной эскалации [конфликта]. Это приводит к тому, что страны НАТО все больше и больше напрямую вовлекаются в этот конфликт. Но потенциально изменить ход событий это неспособно. И не изменит. Специальная военная операция будет продолжаться», — заявил Песков. Замглавы МИД Андрей Мельник заявил, что Германия могла бы передать одну подводную лодку класса HDW 212A Украине. Это, по словам Мельника, позволит «выгнать российский флот из Черного моря».