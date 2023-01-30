Песков: Украина завела Запад в тупик

Дмитрий Песков: Украина завела Запад в тупик

30 января 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о тупиковой ситуации для Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле назвали тупиковой ситуацию, в которой оказался Запад из-за бесконечных требований о поставке вооружений со стороны Украины. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на очередной призыв Киева к Германии передать ему подводную лодку, отвечая на вопрос URA.RU. «Украина требует все новые вооружения. Запад поощряет эти требования, присягает готовности эти вооружения обеспечить. Ситуация тупиковая. Это приводит к существенной эскалации [конфликта]. Это приводит к тому, что страны НАТО все больше и больше напрямую вовлекаются в этот конфликт. Но потенциально изменить ход событий это неспособно. И не изменит. Специальная военная операция будет продолжаться», — заявил Песков. Замглавы МИД Андрей Мельник заявил, что Германия могла бы передать одну подводную лодку класса HDW 212A Украине. Это, по словам Мельника, позволит «выгнать российский флот из Черного моря».

В Кремле назвали тупиковой ситуацию, в которой оказался Запад из-за бесконечных требований о поставке вооружений со стороны Украины. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на очередной призыв Киева к Германии передать ему подводную лодку, отвечая на вопрос URA.RU. «Украина требует все новые вооружения. Запад поощряет эти требования, присягает готовности эти вооружения обеспечить. Ситуация тупиковая. Это приводит к существенной эскалации [конфликта]. Это приводит к тому, что страны НАТО все больше и больше напрямую вовлекаются в этот конфликт. Но потенциально изменить ход событий это неспособно. И не изменит. Специальная военная операция будет продолжаться», — заявил Песков. Замглавы МИД Андрей Мельник заявил, что Германия могла бы передать одну подводную лодку класса HDW 212A Украине. Это, по словам Мельника, позволит «выгнать российский флот из Черного моря».