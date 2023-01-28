Мельник потребовал у Германии подлодки, чтобы «вышвырнуть» российский флот из Черного моря 29 января 2023 в 09:41 Размер текста - 17 + Украина хочет одну из лучших в мире подлодок Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия может поставить Украине подлодки, чтобы помочь ВСУ выгнать Россию из Черного моря. Такое предложение сделал замглавы МИД Украины Андрей Мельник. «Германия производит одну из лучших в мире подводных лодок класса HDW 212A. Бундесвер имеет шесть таких подводных лодок. Почему бы не отправить один в Украину? Тогда выгоним флот из Черного моря», — написал Мельник в Twitter. Украина получает военную помощь от западных стран из-за конфликта с Россией. Германия пообещала поставить ВСУ БМП Marder и танки Leopard-2, передает «Царьград». Но для ремонта немецких БМП нужно будет постоянно поставлять детали, что не всегда возможно. Президент Украины Владимир Зеленский называл самым желанным оружием системы ПВО. Германия может поставить Украине подлодки, чтобы помочь ВСУ выгнать Россию из Черного моря. Такое предложение сделал замглавы МИД Украины Андрей Мельник. «Германия производит одну из лучших в мире подводных лодок класса HDW 212A. Бундесвер имеет шесть таких подводных лодок. Почему бы не отправить один в Украину? Тогда выгоним флот из Черного моря», — написал Мельник в Twitter. Украина получает военную помощь от западных стран из-за конфликта с Россией. Германия пообещала поставить ВСУ БМП Marder и танки Leopard-2, передает «Царьград». Но для ремонта немецких БМП нужно будет постоянно поставлять детали, что не всегда возможно. Президент Украины Владимир Зеленский называл самым желанным оружием системы ПВО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям