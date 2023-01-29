29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

Власти заплатят тюменцам, пострадавшим от радиации. Сумма

В Тюменской области ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС получат выплаты от властей
© Служба новостей «URA.RU»
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К памятной дате ликвидаторы получат выплаты Фото:

Власти Тюменской области назначат единовременные выплаты ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, а также пострадавшим от лучевой болезни. Соответствующий проект постановления разработал департамент соцразвития региона. Тюменцы получат от 2 000 до 2 500 рублей.

«Ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф произвести единовременную выплату в 2 500 рублей гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с воздействием радиации. Аналогичную выплату — гражданам из подразделений особого риска», — говорится в проекте тюменских властей.

После принятия документа по 2 000 рублей от властей также будет положено ликвидаторам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. Такую же сумму выплатят членам семей погибших (умерших) граждан из вышеназванных категорий. Кроме того, 2 000 рублей получат дети скончавшихся граждан из подразделений особого риска, получающие пенсию по потере кормильца.

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Власти Тюменской области назначат единовременные выплаты ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, а также пострадавшим от лучевой болезни. Соответствующий проект постановления разработал департамент соцразвития региона. Тюменцы получат от 2 000 до 2 500 рублей. «Ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф произвести единовременную выплату в 2 500 рублей гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с воздействием радиации. Аналогичную выплату — гражданам из подразделений особого риска», — говорится в проекте тюменских властей. После принятия документа по 2 000 рублей от властей также будет положено ликвидаторам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. Такую же сумму выплатят членам семей погибших (умерших) граждан из вышеназванных категорий. Кроме того, 2 000 рублей получат дети скончавшихся граждан из подразделений особого риска, получающие пенсию по потере кормильца.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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