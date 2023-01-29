Власти продлили аэропорту Кольцово налоговые льготы

Аэропорт получил льготу, чтобы в 2023 году сохранить штат сотрудников Сергей Русанов © URA.RU

Налоговые льготы, установленные для аэропорта Кольцово правительством Свердловской области в 2022 году, будут действовать и в 2023. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Предполагается снижение налога на имущество для аэропорта в 2023 году на 50%. Мера направлена на сохранение штата сотрудников компании и их уровня жизни», — рассказали в департаменте. Благодаря этой преференции аэропорт сможет сохранить не меньше 90% сотрудников и гарантировать им зарплату на уровне не меньше 90% от среднеобластного значения.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году аэропорт Кольцово обслужил 5,8 млн пассажиров. Большинство пассажиров аэропорта путешествовали внутрироссийскими рейсами.