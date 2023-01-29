29 января 2023
28 января 2023

Власти продлили аэропорту Кольцово налоговые льготы

© Служба новостей «URA.RU»
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Корпоративный сбор URA.RU  отель Азимут. Кольцово, аэропорт кольцово, парковка в аэропорту
Аэропорт получил льготу, чтобы в 2023 году сохранить штат сотрудников

Налоговые льготы, установленные для аэропорта Кольцово правительством Свердловской области в 2022 году, будут действовать и в 2023. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Предполагается снижение налога на имущество для аэропорта в 2023 году на 50%. Мера направлена на сохранение штата сотрудников компании и их уровня жизни», — рассказали в департаменте. Благодаря этой преференции аэропорт сможет сохранить не меньше 90% сотрудников и гарантировать им зарплату на уровне не меньше 90% от среднеобластного значения.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году аэропорт Кольцово обслужил 5,8 млн пассажиров. Большинство пассажиров аэропорта путешествовали внутрироссийскими рейсами.

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Налоговые льготы, установленные для аэропорта Кольцово правительством Свердловской области в 2022 году, будут действовать и в 2023. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. «Предполагается снижение налога на имущество для аэропорта в 2023 году на 50%. Мера направлена на сохранение штата сотрудников компании и их уровня жизни», — рассказали в департаменте. Благодаря этой преференции аэропорт сможет сохранить не меньше 90% сотрудников и гарантировать им зарплату на уровне не меньше 90% от среднеобластного значения. Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году аэропорт Кольцово обслужил 5,8 млн пассажиров. Большинство пассажиров аэропорта путешествовали внутрироссийскими рейсами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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