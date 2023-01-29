Женщины просят Путина взять ситуацию с оказанием помощи беременным в Кургане под контроль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане женщины, которые считают, что пострадали из-за некачественной медицинской помощи в период беременности и при родах, написали жалобу в администрацию президента РФ. Об этом URA.RU рассказала Анастасия Лукиных, которая ранее обвинила врачей в смерти своего ребенка и призвала других пострадавших женщин подать на больницу коллективный иск.

«Я действую от имени и по поручению женщин, пострадавших во время беременности и родов в родовспомогательных учреждениях города Кургана в период с 2019—2022 года. В настоящее время нас 25 человек и количество пострадавших растет: в созданном мной чате уже 36 женщин, их информацию я обрабатываю. Многим женщинам при обращении в правоохранительные органы было отказано в возбуждении уголовного дела. Мы боимся, что наши обращения останутся без внимания, а виновные окажутся безнаказанными, поэтому написали в администрацию президента», — рассказала Лукиных.

Также, по словам собеседницы, женщины пригласили трех адвокатов для консультации. Некоторые из их уже подали иски к больницам. Вопрос подачи коллективного иска пока прорабатывается.

По официальным обращениям граждан проводятся проверки всех обстоятельств произошедшего. Это повод для внимательного анализа ситуации, уточнили в пресс-службе правительства Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что роженица из Кургана Анастасия Лукиных обвинила врачей перинатального центра в смерти ребенка. Женщина поступила в медучреждение 1 декабря 2022 года с подтеканием вод и болями в животе. После осмотра ей предложили лечь на сохранение, которое длилось две недели. В больнице, по словам Лукиных, осмотр не проводился должным образом, его проводили стажеры и студенты. У малыша остановилось сердце, он умер внутриутробно. В депздраве Курганской области ранее указывали, что данные факты требуют проведения проверки контроля качества оказания медицинской помощи.

Женщины из Кургана, пострадавшие в период беременности и родов, направили обращение в администрацию президента РФ фото: представлено Анастасией Лукиных

В чате для пострадавших женщин, который создала Лукиных, уже 36 человек фото: представлено Анастасией Лукиных