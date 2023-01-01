Роженица из Кургана обвинила врачей перинатального центра в смерти ребенка

02 января 2023 в 23:52 Размер текста - 17 +

Жительница Кургана считает, что халатность врачей привела к смерти ее ребенка Фото: Алексей Андронов © URA.RU Жительница Кургана считает, что халатное отношение врачей местного перинатального центра послужило причиной смерти ее ребенка. Женщина поступила в медучреждение 1 декабря с подтеканием вод и болями в животе. После осмотра ей предложили лечь на сохранение, которое длилось две недели. Об этом Анастасия Лукиных рассказала в соцсети. «Они не смогли спасти моего малыша! Осмотр не проводился должным образом. Его проводили врачи-стажеры и аспиранты. Когда пришла врач-стажер и заподозрила неладное, они отправили меня просто „погулять“, малыш еще шевелился. При этом меня заверили, что все хорошо и ждали пока придет кто-то из врачей, чтобы их опасения подтвердить или опровергнуть. Потом до восьми утра ждали врача УЗИ. После обследования было установлено, что у малыша остановилось сердечко и он умер внутриутробно», — написала Анастасия Лукиных в группе «Аноним Курган» в соцсети «ВКонтакте». По словам женщины, последний час стал решающим. Малыш родился мертвым 13 декабря. В заключении указано, что у ребенка диагностировали дистресс «впервые обнаруженный за время беременности». Это состояние во время беременности или родов, при котором у плода проявляются признаки недостаточного насыщения кислородом. Корреспондент URA.RU направил запрос в курганское медучреждение с просьбой прокомментировать ситуацию. При этом в депздраве Курганской области указали, что факты, изложенные в посте, требуют проведения проверки контроля качества оказания медицинской помощи. Но для ее запуска требуется письменное обращение пострадавшей. О том, что жительница Кургана обвинила медиков в смерти пациента, URA.RU писало в октябре. По мнению женщины, бригада скорой помощи вовремя не выявила инфаркт и отказалась госпитализировать мужчину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Кургана считает, что халатное отношение врачей местного перинатального центра послужило причиной смерти ее ребенка. Женщина поступила в медучреждение 1 декабря с подтеканием вод и болями в животе. После осмотра ей предложили лечь на сохранение, которое длилось две недели. Об этом Анастасия Лукиных рассказала в соцсети. «Они не смогли спасти моего малыша! Осмотр не проводился должным образом. Его проводили врачи-стажеры и аспиранты. Когда пришла врач-стажер и заподозрила неладное, они отправили меня просто „погулять“, малыш еще шевелился. При этом меня заверили, что все хорошо и ждали пока придет кто-то из врачей, чтобы их опасения подтвердить или опровергнуть. Потом до восьми утра ждали врача УЗИ. После обследования было установлено, что у малыша остановилось сердечко и он умер внутриутробно», — написала Анастасия Лукиных в группе «Аноним Курган» в соцсети «ВКонтакте». По словам женщины, последний час стал решающим. Малыш родился мертвым 13 декабря. В заключении указано, что у ребенка диагностировали дистресс «впервые обнаруженный за время беременности». Это состояние во время беременности или родов, при котором у плода проявляются признаки недостаточного насыщения кислородом. Корреспондент URA.RU направил запрос в курганское медучреждение с просьбой прокомментировать ситуацию. При этом в депздраве Курганской области указали, что факты, изложенные в посте, требуют проведения проверки контроля качества оказания медицинской помощи. Но для ее запуска требуется письменное обращение пострадавшей. О том, что жительница Кургана обвинила медиков в смерти пациента, URA.RU писало в октябре. По мнению женщины, бригада скорой помощи вовремя не выявила инфаркт и отказалась госпитализировать мужчину.