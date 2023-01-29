Компания пермских властей потратит больше 20 млн рублей на квартиры для детей-сирот

Акционерное общество «Корпорация развития Пермского края» (АО «КРПК») единственным учредителем которого являются краевые власти, закупит в текущем году в Березниках 10 квартир для детей-сирот. Закупку провело управление имущественных и земельных отношений администрации Березниковского городского округа. Протокол подведения итогов определения поставщика опубликован на сайте ЕИС «Закупки».
«Информация о поставщиках (наименование юридического лица): АО „Корпорация развития Пермского края“). Объект закупки: помещение жилое, квартира; количество: 10 шт. Цена за единицу (в валюте контракта): 2 060 000 рублей», — сообщается на сайте ЕИС «Закупки». Общая цена контракта составила 20,6 млн рублей.
Согласно условиям контракта, поставщик предоставляет пятилетнюю гарантию на приобретаемые жилые помещения. Так, в течение гарантийного срока, КРПК обязано обеспечить «бесперебойную эксплуатацию объектов недвижимости, работу технологического и инженерного оборудования и приборов». Гарантия распространяется на «конструктивные части объектов недвижимости», включая полы, стены и потолки, фасад и остекление объектов.
АО «КРПК» является крупнейшим застройщиком в Пермском крае. Единственный учредитель указанного акционерного общества — министерство строительства и архитектуры Пермского края. Госкомпания реализует на территории региона инфраструктурные, инвестиционные и девелоперские проекты. В Березниках корпорация реализует инвестпроект по строительству микрорайона «Любимов» для переселенцев из зоны техногенной аварии. Масштабная стройка находится на контроле федерального центра.
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Акционерное общество «Корпорация развития Пермского края» (АО «КРПК») единственным учредителем которого являются краевые власти, закупит в текущем году в Березниках 10 квартир для детей-сирот. Закупку провело управление имущественных и земельных отношений администрации Березниковского городского округа. Протокол подведения итогов определения поставщика опубликован на сайте ЕИС «Закупки». «Информация о поставщиках (наименование юридического лица): АО „Корпорация развития Пермского края“). Объект закупки: помещение жилое, квартира; количество: 10 шт. Цена за единицу (в валюте контракта): 2 060 000 рублей», — сообщается на сайте ЕИС «Закупки». Общая цена контракта составила 20,6 млн рублей. Согласно условиям контракта, поставщик предоставляет пятилетнюю гарантию на приобретаемые жилые помещения. Так, в течение гарантийного срока, КРПК обязано обеспечить «бесперебойную эксплуатацию объектов недвижимости, работу технологического и инженерного оборудования и приборов». Гарантия распространяется на «конструктивные части объектов недвижимости», включая полы, стены и потолки, фасад и остекление объектов. АО «КРПК» является крупнейшим застройщиком в Пермском крае. Единственный учредитель указанного акционерного общества — министерство строительства и архитектуры Пермского края. Госкомпания реализует на территории региона инфраструктурные, инвестиционные и девелоперские проекты. В Березниках корпорация реализует инвестпроект по строительству микрорайона «Любимов» для переселенцев из зоны техногенной аварии. Масштабная стройка находится на контроле федерального центра.