Пермские власти ищут деньги на стройку, за которой следит Москва

Для достройки домов в Березниках КРПК требуется 1,6 млрд рублей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

АО «Корпорация развития Пермского края» попросило выделить из краевого бюджета на достройку домов в Березниках 1,6 млрд рублей. Поправки внесены в бюджет региона на 2022—2024 годы, который размещен на сайте законодательного собрания края. Документ внес на рассмотрение депутатов губернатор Дмитрий Махонин.

«Предлагается в 2022 году предусмотреть средства краевого бюджета АО „Корпорация развития Пермского края“ на мероприятие по строительству многоквартирных жилых домов в микрорайоне „Любимов“ города Березники в объеме 1 631 197 млн рублей», — сказано в документе.

В обосновании необходимости получения бюджетных средств указало, что в течение 2021-22 годов «произошло значительное удорожание стоимости стройматериалов и строительно-монтажных работ». Кроме этого, выросли в цене услуги подрядчиков. В результате стоимость работ по достройке домов выросла на 2,7 млрд рублей относительно первоначальной сметной стоимости. Сейчас в процессе строительства находятся восемь многоквартирных жилых объектов.

Строительство микрорайона «Любимов» идет в правобережной части Березников. В него переезжают жители, чьи дома признаны непригодными в результате техногенной аварии, произошедшей на руднике Уралкалия. Стройка находится на личном контроле премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Ранее, в ходе визита в регион, глава правительства обратил внимание губернатора Махонина на низкие темпы расселения в городе. Он также поставил задачу достроить дома до конца 2022 года.