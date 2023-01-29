Прокуратура ЯНАО организовала проверку в аэропорту Салехарда Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Транспортная прокуратура проводит проверку в аэропорту Салехарда (ЯНАО) после обнаружения останков куропатки при осмотре аэродрома. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«30.01.2023 в 10:52 экипаж воздушного судна RRJ-95 авиакомпании „Ямал“, выполнявший рейс YC-21 сообщением Салехард — Новый Уренгой, доложил о возможном столкновении вблизи аэродрома судна со стаей птиц. При осмотре аэродрома Салехард обнаружены останки куропатки», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на борту находилось 58 пассажиров, один из них несовершеннолетний. По предварительным данным были обнаружены повреждения лопаток правого двигателя, судно отстранили от полетов. Прокуратура проверит АО «Аэропорт Салехард» на исполнение законодательства о безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что Уральская транспортная прокуратура дала поручения прокурорам ЯНАО проверить аэропорты региона на принятые меры безопасности полетов. Ситуация на контроле прокуратуры.

В ЯНАО самолет столкнулся с куропатками Telegram-канал «Уральская транспортная прокуратура»