27 ноября 2022
26 ноября 2022
25 ноября 2022

Прокуратура проверит аэропорты ЯНАО на безопасность полетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Салехарда, аэропорт, город салехард
Прокуратура ЯНАО проверит аэропорты региона Фото:

Уральская транспортная прокуратура дала поручение местным прокурорам ЯНАО проверить аэропорты региона на принятые меры безопасности полетов. Об этом сообщили в федеральном надзорном ведомстве.

«По поручению Уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого транспортными прокурорами (на правах районных) во всех 27 аэропортах региона (в Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Пермском крае) проводится анализ состояния законности в условиях начавшихся обильных снегопадов и перепадов температур», — сообщается в федеральной прокуратуре.

Отмечается, что особое внимание будет уделяться оснащению воздушных гаваней снегоуборочными машинами и готовностью к предупреждению нарушений при содержании летного поля. Прокуратура контролирует ситуацию.

Ранее URA.RU сообщало, что аэропорт Надыма предлагают назвать в честь Виктора Черномырдина. В ЯНАО его считают отцом Газпрома.

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Уральская транспортная прокуратура дала поручение местным прокурорам ЯНАО проверить аэропорты региона на принятые меры безопасности полетов. Об этом сообщили в федеральном надзорном ведомстве. «По поручению Уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого транспортными прокурорами (на правах районных) во всех 27 аэропортах региона (в Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Пермском крае) проводится анализ состояния законности в условиях начавшихся обильных снегопадов и перепадов температур», — сообщается в федеральной прокуратуре. Отмечается, что особое внимание будет уделяться оснащению воздушных гаваней снегоуборочными машинами и готовностью к предупреждению нарушений при содержании летного поля. Прокуратура контролирует ситуацию. Ранее URA.RU сообщало, что аэропорт Надыма предлагают назвать в честь Виктора Черномырдина. В ЯНАО его считают отцом Газпрома.
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