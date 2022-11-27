Прокуратура проверит аэропорты ЯНАО на безопасность полетов

Прокуратура ЯНАО проверит аэропорты региона Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Уральская транспортная прокуратура дала поручение местным прокурорам ЯНАО проверить аэропорты региона на принятые меры безопасности полетов. Об этом сообщили в федеральном надзорном ведомстве.

«По поручению Уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого транспортными прокурорами (на правах районных) во всех 27 аэропортах региона (в Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Пермском крае) проводится анализ состояния законности в условиях начавшихся обильных снегопадов и перепадов температур», — сообщается в федеральной прокуратуре.

Отмечается, что особое внимание будет уделяться оснащению воздушных гаваней снегоуборочными машинами и готовностью к предупреждению нарушений при содержании летного поля. Прокуратура контролирует ситуацию.

Ранее URA.RU сообщало, что аэропорт Надыма предлагают назвать в честь Виктора Черномырдина. В ЯНАО его считают отцом Газпрома.