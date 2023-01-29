Назначенный вице-губернатор ХМАО поделился планами в новой должности

Алексей Золотухин обрисовал принципы работы на новой должности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Новый вице-губернатор ХМАО Алексей Золотухин собирается вникать в работу департамента региональной безопасности, который он возглавил и пока не планирует вносить в его работу изменения. Об этом чиновник заявил в разговоре с журналистом URA.RU.

«Вхожу в должность, каких-то нововведений в работе департамента я не планирую. Есть круг полномочий, который определен в рамках положения о департаменте. Буду осваиваться в этой важной работе. Постараюсь справиться с ней и оправдать доверие губернатора [ХМАО Натальи Комаровой]», — сказал Золотухин.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова провела кадровые назначения в окружном правительстве. Золотухин, который раньше являлся первым замглавы города Пыть-Яха возглавил департамент региональной безопасности. А прежний руководитель ведомства Александр Тиртока в позиции вице-губернатора теперь будет отвечать за взаимодействие с Минобороны и органами власти Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.