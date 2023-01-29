29 января 2023
28 января 2023

Назначенный вице-губернатор ХМАО поделился планами в новой должности

© Служба новостей «URA.RU»
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Адресники. Ханты-Мансийск, правительство хмао, югра
Алексей Золотухин обрисовал принципы работы на новой должности Фото:

Новый вице-губернатор ХМАО Алексей Золотухин собирается вникать в работу департамента региональной безопасности, который он возглавил и пока не планирует вносить в его работу изменения. Об этом чиновник заявил в разговоре с журналистом URA.RU.

«Вхожу в должность, каких-то нововведений в работе департамента я не планирую. Есть круг полномочий, который определен в рамках положения о департаменте. Буду осваиваться в этой важной работе. Постараюсь справиться с ней и оправдать доверие губернатора [ХМАО Натальи Комаровой]», — сказал Золотухин.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова провела кадровые назначения в окружном правительстве. Золотухин, который раньше являлся первым замглавы города Пыть-Яха возглавил департамент региональной безопасности. А прежний руководитель ведомства Александр Тиртока в позиции вице-губернатора теперь будет отвечать за взаимодействие с Минобороны и органами власти Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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Новый вице-губернатор ХМАО Алексей Золотухин собирается вникать в работу департамента региональной безопасности, который он возглавил и пока не планирует вносить в его работу изменения. Об этом чиновник заявил в разговоре с журналистом URA.RU. «Вхожу в должность, каких-то нововведений в работе департамента я не планирую. Есть круг полномочий, который определен в рамках положения о департаменте. Буду осваиваться в этой важной работе. Постараюсь справиться с ней и оправдать доверие губернатора [ХМАО Натальи Комаровой]», — сказал Золотухин. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова провела кадровые назначения в окружном правительстве. Золотухин, который раньше являлся первым замглавы города Пыть-Яха возглавил департамент региональной безопасности. А прежний руководитель ведомства Александр Тиртока в позиции вице-губернатора теперь будет отвечать за взаимодействие с Минобороны и органами власти Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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