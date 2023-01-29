Губернатор ЯНАО Артюхов стал отцом

У Артюхова родился сын Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов стал отцом. Информацию URA.RU подтвердили в правительстве региона.

«Губернатор ЯНАО стал отцом. У Дмитрия Андреевича родился сын», — сообщили агентству в правительстве. По информации источников, глава региона стал отцом еще до Нового года.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Артюхов впервые показал свои свадебные снимки. Он отметил, что старается оберегать жену и не выносит личную жизнь напоказ.