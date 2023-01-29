29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

Губернатор ЯНАО Артюхов стал отцом

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы губернатора ЯНАО, портрет, артюхов дмитрий
У Артюхова родился сын Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов стал отцом. Информацию URA.RU подтвердили в правительстве региона.

«Губернатор ЯНАО стал отцом. У Дмитрия Андреевича родился сын», — сообщили агентству в правительстве. По информации источников, глава региона стал отцом еще до Нового года.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Артюхов впервые показал свои свадебные снимки. Он отметил, что старается оберегать жену и не выносит личную жизнь напоказ.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов стал отцом. Информацию URA.RU подтвердили в правительстве региона. «Губернатор ЯНАО стал отцом. У Дмитрия Андреевича родился сын», — сообщили агентству в правительстве. По информации источников, глава региона стал отцом еще до Нового года. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Артюхов впервые показал свои свадебные снимки. Он отметил, что старается оберегать жену и не выносит личную жизнь напоказ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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