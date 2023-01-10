Пермские власти уговорили перевозчика вернуть автобусы жителям Кизела

10 января 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Автобусы вернутся на маршруты 11 января Фото: Анна Майорова © URA.RU С 11 января в Кизеле Пермского края возобновится работа городского пассажирского транспорта, которая прекратилась 8 января. О разрешении кризиса заявил глава Кизела Андрей Родыгин. «С ООО „Ю Транс Строй“ достигнута договоренность об осуществлении пассажирских перевозок в границах Кизеловского городского округа. С 11 января 2023 года автобусы выходят на линию согласно прежнему расписанию движения», — написал мэр в соцсетях. Он призвал жителей отказаться услуг частных извозчиков. Ранее URA.RU рассказывало, что городские автобусы в Кизеле прекратили работу 8 января, когда у перевозчика и мэрии закончился контракт. Конкурс на выбор нового подрядчика власти провести не успели, поэтому город остался без автобусного сообщения. Реготделение ЛДПР попыталось сгладить проблему, призвав всех автовладельцев помочь соседям с передвижением по городу. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в свою очередь поручил разобраться с ситуацией вице-премьерам Александру Борисову и Андрею Алякринскому.

С 11 января в Кизеле Пермского края возобновится работа городского пассажирского транспорта, которая прекратилась 8 января. О разрешении кризиса заявил глава Кизела Андрей Родыгин. «С ООО „Ю Транс Строй“ достигнута договоренность об осуществлении пассажирских перевозок в границах Кизеловского городского округа. С 11 января 2023 года автобусы выходят на линию согласно прежнему расписанию движения», — написал мэр в соцсетях. Он призвал жителей отказаться услуг частных извозчиков. Ранее URA.RU рассказывало, что городские автобусы в Кизеле прекратили работу 8 января, когда у перевозчика и мэрии закончился контракт. Конкурс на выбор нового подрядчика власти провести не успели, поэтому город остался без автобусного сообщения. Реготделение ЛДПР попыталось сгладить проблему, призвав всех автовладельцев помочь соседям с передвижением по городу. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в свою очередь поручил разобраться с ситуацией вице-премьерам Александру Борисову и Андрею Алякринскому.