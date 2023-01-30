Курганские вездеходы-беспилотники готовы доставлять боеприпасы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На курганском предприятии ООО «МобиДик» создают уникальные вездеходы «Феникс» на электрической трансмиссии, которые способны доставлять боеприпасы в дистанционном режиме. Об этом сообщается на сайте правительства Курганской области.

«От какого-то лагеря или базы вездеход может подвозить боекомплекты напрямую и обратно возвращаться без использования оператора. Так как машина полностью электрическая, соответственно, здесь для управления не обязательно присутствие человека, можно управлять дистанционно. Также она может идти по программе, без водителя. Здесь нет ни одной педали, есть только штурвал и одна клавиша. Беспилотность можно использовать везде, где это требуется», — рассказал главный конструктор предприятия Антон Кузнецов.

Также данная модификация снегоболотохода «Феникс» может быть использована в охотхозяйствах, чтобы в зимний период кормить животных. Благодаря электродвигателю вездеход бесшумный и не выделяет выхлопных газов, поэтому он не будет их пугать. В лесных хозяйствах вездеход отлично подходит для патрулирования территории, в труднодоступной местности — для нужд полиции, медобслуживания и МЧС. «Самое главное в вездеходе — это его экономичность. Зарядки должно хватать примерно на восьмичасовой рабочий день. Ломаться здесь практически нечему, поэтому, если опять же говорить об уникальности машины, то меньше затрат на ее содержание», — отметил гендиректор «МобиДик» Александр Черняк.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане создадут беспилотный вездеход для Арктики и Антарктиды. Его разрабатывают на базе предприятия «Бурлак».

Курганский вездеход «Феникс» с электродвигателем готов доставлять боеприпасы Фото: сайт правительства Курганской области

Вездеход способен работать в беспилотном режиме, поэтому для доставки боеприпасов и других грузов водитель не нужен Фото: сайт правительства Курганской области