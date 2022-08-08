08 августа 2022

Курганский вездеход сделают беспилотником

© Служба новостей «URA.RU»
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Бурлаки испытатели. Курган, вездеход, бурлак, испытатели
В Кургане планируют создать беспилотный вездеход для Арктики Фото:

Курганские ученые в рамках научно-образовательного центра (НОЦ) работают над созданием беспилотного вездехода «Бурлак» для Арктики и Антарктиды. Об этом сообщил руководитель инжинирингового центра Курганского государственного университета Игорь Татаринцев.

«Снегоболотоход „Бурлак“ — это будет машина новой категории. Она лучше всех способна преодолевать снежные и болотистые грунты. Машина специально спроектирована для арктической зоны. Постоянно дорабатывается. Нашей конечной задачей является создание беспилотной универсальной транспортной платформы», — рассказал в интервью ТАСС Игорь Татаринцев. В рамках НОЦ также будет проводиться обучение технического персонала для управления беспилотным вариантом вездехода.

По словам Татаринцева, серийное производство снегоболотохода «Бурлак» идет уже в течение полутора лет. Сейчас более ста единиц уже работают в Арктике, еще семь машин — в Антарктиде. До конца года планируют выпустить еще 60 машин.

Ранее URA.RU писало, что что КГУ и предприятие «Вездеходы «Бурлак» запустят передовую инженерную школу. Также сообщалось, что на базе курганского вуза создадут уникальную систему для освоения Арктики.

Президент Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием Науки и технологий. Действия правительства страны призваны усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. В частности, развитие отечественных производств, переход на широкое использование собственных оригинальных технологий, а также усиление сотрудничества с теми странами, которые не поддались давлению Запада.

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Курганские ученые в рамках научно-образовательного центра (НОЦ) работают над созданием беспилотного вездехода «Бурлак» для Арктики и Антарктиды. Об этом сообщил руководитель инжинирингового центра Курганского государственного университета Игорь Татаринцев. «Снегоболотоход „Бурлак“ — это будет машина новой категории. Она лучше всех способна преодолевать снежные и болотистые грунты. Машина специально спроектирована для арктической зоны. Постоянно дорабатывается. Нашей конечной задачей является создание беспилотной универсальной транспортной платформы», — рассказал в интервью ТАСС Игорь Татаринцев. В рамках НОЦ также будет проводиться обучение технического персонала для управления беспилотным вариантом вездехода. По словам Татаринцева, серийное производство снегоболотохода «Бурлак» идет уже в течение полутора лет. Сейчас более ста единиц уже работают в Арктике, еще семь машин — в Антарктиде. До конца года планируют выпустить еще 60 машин. Ранее URA.RU писало, что что КГУ и предприятие «Вездеходы «Бурлак» запустят передовую инженерную школу. Также сообщалось, что на базе курганского вуза создадут уникальную систему для освоения Арктики. Президент Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием Науки и технологий. Действия правительства страны призваны усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. В частности, развитие отечественных производств, переход на широкое использование собственных оригинальных технологий, а также усиление сотрудничества с теми странами, которые не поддались давлению Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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