Курганский вездеход сделают беспилотником

09 августа 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

В Кургане планируют создать беспилотный вездеход для Арктики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские ученые в рамках научно-образовательного центра (НОЦ) работают над созданием беспилотного вездехода «Бурлак» для Арктики и Антарктиды. Об этом сообщил руководитель инжинирингового центра Курганского государственного университета Игорь Татаринцев. «Снегоболотоход „Бурлак“ — это будет машина новой категории. Она лучше всех способна преодолевать снежные и болотистые грунты. Машина специально спроектирована для арктической зоны. Постоянно дорабатывается. Нашей конечной задачей является создание беспилотной универсальной транспортной платформы», — рассказал в интервью ТАСС Игорь Татаринцев. В рамках НОЦ также будет проводиться обучение технического персонала для управления беспилотным вариантом вездехода. По словам Татаринцева, серийное производство снегоболотохода «Бурлак» идет уже в течение полутора лет. Сейчас более ста единиц уже работают в Арктике, еще семь машин — в Антарктиде. До конца года планируют выпустить еще 60 машин. Ранее URA.RU писало, что что КГУ и предприятие «Вездеходы «Бурлак» запустят передовую инженерную школу. Также сообщалось, что на базе курганского вуза создадут уникальную систему для освоения Арктики. Президент Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием Науки и технологий. Действия правительства страны призваны усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. В частности, развитие отечественных производств, переход на широкое использование собственных оригинальных технологий, а также усиление сотрудничества с теми странами, которые не поддались давлению Запада. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские ученые в рамках научно-образовательного центра (НОЦ) работают над созданием беспилотного вездехода «Бурлак» для Арктики и Антарктиды. Об этом сообщил руководитель инжинирингового центра Курганского государственного университета Игорь Татаринцев. «Снегоболотоход „Бурлак“ — это будет машина новой категории. Она лучше всех способна преодолевать снежные и болотистые грунты. Машина специально спроектирована для арктической зоны. Постоянно дорабатывается. Нашей конечной задачей является создание беспилотной универсальной транспортной платформы», — рассказал в интервью ТАСС Игорь Татаринцев. В рамках НОЦ также будет проводиться обучение технического персонала для управления беспилотным вариантом вездехода. По словам Татаринцева, серийное производство снегоболотохода «Бурлак» идет уже в течение полутора лет. Сейчас более ста единиц уже работают в Арктике, еще семь машин — в Антарктиде. До конца года планируют выпустить еще 60 машин. Ранее URA.RU писало, что что КГУ и предприятие «Вездеходы «Бурлак» запустят передовую инженерную школу. Также сообщалось, что на базе курганского вуза создадут уникальную систему для освоения Арктики. Президент Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием Науки и технологий. Действия правительства страны призваны усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. В частности, развитие отечественных производств, переход на широкое использование собственных оригинальных технологий, а также усиление сотрудничества с теми странами, которые не поддались давлению Запада.