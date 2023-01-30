В России с февраля вырастет пособие на погребение

Пособия в России будут проиндексированы с февраля, в том числе пособие на погребение
Более 40 разных выплат в России, в числе которых пособие на погребение, будут проиндексированы с 1 февраля. Социальный фонд России публикует данные о том, на сколько вырастут пособия в новом году.
- Социальное пособие на погребение ранее составляло 7 тысяч рублей. С февраля оно увеличится до 7,8 тысяч рублей.
- Увеличится максимальный размер единовременной страховой выплаты. Ранее он составлял 117, 7 тысяч рублей, с февраля он составит 131,7 тысячу рублей. Размер ежемесячной страховой выплаты увеличится с 90,5 тысяч рублей до 101,3 тысяч рублей.
- Вырастут выплаты для россиян, подвергшимся воздействию радиации. Ранее они составляли 36,8 тысяч рублей, теперь они увеличатся до 41,1 тысячи рублей.
- Также увеличится компенсация набора социальных услуг. Она вырастет с 1,3 до 1,5 тысячи рублей.
- Владельцы собак проводников ранее получали на их содержание 28,7 тысяч рублей. Теперь компенсация содержания составит 32,1 тысячи рублей.
Правительство РФ анонсировало индексацию пособий и выплат с 1 февраля. Индексация составит 11,9%, передает телеканал 360. В том числе будут проиндексированы перечисления к пенсиям для некоторых категорий россиян, передает RT.
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