Власти Пермского края отчитались о завершении муниципальной реформы

В Пермском крае завершено объединение муниципалитетов

30 января 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Все территории Прикамья перешли на новую систему управления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае завершилась реформа системы местного самоуправления. Переходный период закончился в последних трех округах, пояснили в министерстве территориального развития Прикамья. «Завершился переходный период преобразования в Пермском, Губахинском и Кудымкарском муниципальных округах, образованных в течение 2022 г. Во всех муниципалитетах избраны Думы, вступили в должности главы и сформированы администрации», — говорится на сайте ведомства. После перехода к одноуровневой системе самоуправления сократились расходы на содержание органов власти, утверждают чиновники. Укрупнение муниципальных образований в регионе активно проводилось с 2018 года. Количество уменьшилось более чем с 337 до 43. Сейчас в крае 21 городской и 22 муниципальных округа.

В Пермском крае завершилась реформа системы местного самоуправления. Переходный период закончился в последних трех округах, пояснили в министерстве территориального развития Прикамья. «Завершился переходный период преобразования в Пермском, Губахинском и Кудымкарском муниципальных округах, образованных в течение 2022 г. Во всех муниципалитетах избраны Думы, вступили в должности главы и сформированы администрации», — говорится на сайте ведомства. После перехода к одноуровневой системе самоуправления сократились расходы на содержание органов власти, утверждают чиновники. Укрупнение муниципальных образований в регионе активно проводилось с 2018 года. Количество уменьшилось более чем с 337 до 43. Сейчас в крае 21 городской и 22 муниципальных округа.