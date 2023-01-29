Власти Пермского края отчитались о завершении муниципальной реформы

В Пермском крае завершилась реформа системы местного самоуправления. Переходный период закончился в последних трех округах, пояснили в министерстве территориального развития Прикамья.
«Завершился переходный период преобразования в Пермском, Губахинском и Кудымкарском муниципальных округах, образованных в течение 2022 г. Во всех муниципалитетах избраны Думы, вступили в должности главы и сформированы администрации», — говорится на сайте ведомства.
После перехода к одноуровневой системе самоуправления сократились расходы на содержание органов власти, утверждают чиновники. Укрупнение муниципальных образований в регионе активно проводилось с 2018 года. Количество уменьшилось более чем с 337 до 43. Сейчас в крае 21 городской и 22 муниципальных округа.
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