Мэр Кургана объявила дату начала ремонта Чеховского моста

30 января 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

После демонтажа мост полностью закроют Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чеховский мост в Кургане начнут демонтировать 15 февраля. Об этом мэр Кургана Елена Ситникова сообщила в своем telegram-канале. «Друзья! В ближайшее время начнется ремонт аварийного Чеховского путепровода. 15 февраля подрядчик приступит к демонтажным работам. В этот период движение транспорта будет организовано по временной реверсивной схеме с использованием светофоров. После окончания демонтажных работ реверсивная схема уже не будет действовать, Чеховский путепровод будет полностью закрыт для движения транспорта», — рассказала Ситникова. По ее словам, сейчас представители мэрии, РЖД и ГИБДД отрабатывают схемы движения путей объезда. Ситникова добавила, что в 2023 году будут ремонтировать Бурово-Петровский мост через реку Тобол. Там будет перекрыта одна из полос. Ситникова попросила с пониманием отнестись к ремонту Чеховского моста, так как он находится в аварийном состоянии и не отвечает современным требованиям безопасности. Ранее стало известно, что прорабатывается вариант, когда во время закрытия Чеховского моста пешеходам и пассажирам автобусов нужно будет обходить его по переходу через железнодорожные пути. Из-за предстоящего закрытия моста прокурор Кургана провел совещание с представителями мэрии, полиции и Южно-Уральской железной дороги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чеховский мост в Кургане начнут демонтировать 15 февраля. Об этом мэр Кургана Елена Ситникова сообщила в своем telegram-канале. «Друзья! В ближайшее время начнется ремонт аварийного Чеховского путепровода. 15 февраля подрядчик приступит к демонтажным работам. В этот период движение транспорта будет организовано по временной реверсивной схеме с использованием светофоров. После окончания демонтажных работ реверсивная схема уже не будет действовать, Чеховский путепровод будет полностью закрыт для движения транспорта», — рассказала Ситникова. По ее словам, сейчас представители мэрии, РЖД и ГИБДД отрабатывают схемы движения путей объезда. Ситникова добавила, что в 2023 году будут ремонтировать Бурово-Петровский мост через реку Тобол. Там будет перекрыта одна из полос. Ситникова попросила с пониманием отнестись к ремонту Чеховского моста, так как он находится в аварийном состоянии и не отвечает современным требованиям безопасности. Ранее стало известно, что прорабатывается вариант, когда во время закрытия Чеховского моста пешеходам и пассажирам автобусов нужно будет обходить его по переходу через железнодорожные пути. Из-за предстоящего закрытия моста прокурор Кургана провел совещание с представителями мэрии, полиции и Южно-Уральской железной дороги.